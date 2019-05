RAKITIĆ POSTAO BARCELONIN REKORDER: Ovo nikome prije njega nije uspjelo

Rakitiću je do 200. pobjede s Barcelonom stigao u 266. nastupu koliko ih je odigrao od dolaska u klub 2014. godine

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić u nedjelju je ostvario 200. pobjedu s Barcelonom sudjelovavši u 2:0 pobjedi protiv Getafea u susretu 37. kola Primere nakon kojeg je rekao kako još puno godina želi igrati za katalonski klub.

“Ponosan sam što sam dio najboljeg kluba na svijetu i to želim biti još puno godina”, rekao je 31-godišnji vezni igrač podno stadiona Camp Nou okupljenim novinarima.

Rakitiću je do 200. pobjede s Barcelonom stigao u 266. nastupu koliko ih je odigrao od dolaska u klub 2014. godine. On je time srušio rekord, odnosno u najkraćem roku je došao do te brojke budući da su prije njega Sergiju Busquetsu trebale 272 utakmice.

Publika nije reagirala

“Bilo je teško igrati utakmicu s Getafeom, no izašli smo s velikom željom. Ispadanje iz Lige prvaka bio je težak udarac za sve nas”, napomenuo je Rakitić koji je već osigurao naslov prvaka Španjolske.

Barcelona je, međutim, nakon pobjede od 3:0 nad Liverpoolom u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka izgubila u Engleskoj s 0:4 te se oprostila od tog natjecanja čiji je pehar posljednji put podigla 2015. godine. Dan nakon te utakmice Rakitić je otišao u Sevillu gdje je sudjelovao na narodnoj proslavi koja se svake godine u ovo vrijeme odvija na ulicama tog južnog grada. Nakon što je osvanula njegova fotografija odande, pojavile su se kritike na njegov račun. No publika na utakmici protiv Getafea nije na to reagirala.

“Trebam li zatražiti oprost, tražim ga. Bez ikakvog problema. Ja sam otac i suprug, meni je obitelj najvažnija. Otišao sam u Sevillu kako bih bio s njom. Ja nogomet živim sto posto, moja predanost uvijek je maksimalna.”

Njegova supruga Raquel je iz Seville gdje je on živio i igrao od siječnja 2011. do srpnja 2014. godine i gdje se održavala fešta na tamošnjim ulicama kao i svake godine u to vrijeme.

“Nisam išao uživati ondje, nego biti s obitelji. U teškim trenucima želiš biti s obitelji, a moje mi kćeri pružaju sve. One su me zvale i zato ne žalim zbog toga”, dodao je.

Trener Ernesto Valverde također je stao u Rakitićevu obranu.

Demantirao medije

“Razgovarao sam s Rakitićem jer je on htio razgovarati sa mnom te smo prokomentirali tu situaciju. Jedino što vam mogu reći, jest da je Rakitić nevjerojatan profesionalac, iznimno visoke razine. Otišao je u Sevillu kako bi bio s obitelji, s kćerima, izašao je na ulicu i netko se fotografirao s njime. Nije kažnjen. Štoviše, dobro je napravio, trebao je izaći. Nije u redu preispitivati njegov profesionalizam jer se s nekime fotografirao”.

Rakitić je demantirao informaciju koja se pojavila u medijima i prema kojoj su navodno dvojica pripadnika radikalne navijačke skupine Boixos došla na njegova vrata po objašnjenje tog izleta nakon bolnog poraza u Liverpoolu.

“Ne znam kako je to izašlo. To su dvije osobe koje poznajem, razgovarale su sa mnom, bilo je to pozitivno. Pružili su mi maksimalnu podršku. Čak su mi dali i značku kao znak zahvalnosti za sve što dajem za klub. Zato su i bili došli. Ne može se za nešto reći da je crno ako je bijelo”, odgovorio je Rakitić na pitanje novinara.

S Barcelonom ima ugovor do ljeta 2021. godine, a za ovo ljeto je predsjednik kluba Josep Maria Bartomeu najavio razgovor oko njegovog ugovora. Rakitić je nakon prošloljetnog osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom zatražio povećanje plaće i produženje ugovora. S 52 odigrane utakmice ove sezone, baš koliko ima i Busquets, igrač je s najviše nastupa kod trenera Ernesta Valverdea.