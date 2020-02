Progovorio je o niz zanimljivih tema

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić dao je intervju za Belacher Report tijekom kojeg je odgovarao i na pitanja fanova putem društvenih mreža.

“Igrati s Messijem je nevjerojatno iskustvo, svaka era ima posebne igrače, a Messi je sigurno najbolji u posljednjih 15 godina. Za mene je i najbolji ikad”, kazao je Raktić. Potom je progovorio o Ronaldu, a pitanje je bilo bi li volio igrati s njim.

“Naravno da bih volio. On je jedan od najboljih u povijesti. Užitak ga je gledati. Pogledajte što radi u Juventusu”, rekao je. Onda je došlo pitanje u Svjetsko prvenstvu u Rusiji.

“SP mi je puno promijenio život. To iskustvo gdje smo se borili do zadnjeg dana… Teško nam je bilo izgubiti u finalu, ali osjećati ljubav cijelog svijeta je bilo stvarno posebno za nas i to nikada neću zaboraviti”, rekao je. Potm je upitan tko je najpodcjenjeniji igrač na svijetu.

“Jose Mourinho je rekao da sam to ja haha i bio je u pravu. Puno je takvih igrača. Za mene je Pjanić”, rekao je.

Poručio je kako mu je najzabavniji igrač Dani Alves, a Robert Prosinečki najdraži.

“Euro ili Liga prvaka? Ove godine bih radije volio osvojiti Euro jer sam LP već osvojio. Volio bih s Hrvatskom osvojiti Euro”, kazao je.

Za kraj je odgovorio i na pitanje može li Hrvatska nastaviti nizati uspjehe kada odu On, Modrić i Perišić.

“Nadam se. Puno je mladih igrala koji su stvarno dobri i nadam se da će biti bolji od moje generacije”, završio je.