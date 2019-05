RAKITIĆ OBJASNIO POTEZ KOJI JE RAZBJESNIO NAVIJAČE: ‘Trebalo bi mi opaliti šamar’

Nezadovoljan prilikom izlaska nogom, udario je paket bočica s vodom, a onda sjeo na klupu za pričuve

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić, čija je Barcelona u subotu poražena s 1:2 od Valencije u finalu Španjolskog kupa, nazvao je taj poraz “velikim razočaranjem”, no poručio je kako će iduće godine s Barcelonom ići po sve trofeje.

“Jako boli završiti sezonu s porazom. Borili smo se do kraja, no Valencia nam je sa svoja tri izlaska prema naprijed nanijela puno štete. Kasnije smo se vratili, borili do kraja, pokušali preokrenuti, no nismo uspjeli”, rekao je 31-godišnji vezni igrač podno stadiona Benito Villamarín u Sevilli.

Ondje je Valencia došla do svog prvog trofeja nakon 2008. godine pogocima Kevina Gameria u 21. minuti i Rodriga u 33. minuti. Barcelonin kapetan i najbolji strijelac Lionel Messi smanjio je u 73. minuti na 1:2.

“Do kraja smo vjerovali u preokret, imali nekoliko prilika, šteta zbog napora koji smo uložili. Valencia se dobro zatvorila te joj treba čestitati”, rekao je Rakitić.

Prekinuta serija

On je igrao do 76. minute kada ga je trener Ernesto Valverde povukao iz igre, a na travnjak poslao mladog Carlesa Aleñú. Nezadovoljan prilikom izlaska nogom, udario je paket bočica s vodom, a onda sjeo na klupu za pričuve.

“Da, naljutio sam se, ali to je normalno. Da izlazim nasmiješen, trebalo bi mi opaliti šamar. Naljutio sam se jer sam htio pomoći ekipi, no poštujem trenerovu odluku, 100 posto. Posljednjim snagama htio sam pomoći u preokretu, nije bilo tako i nema problema. Bila je to reakcija zbog mene samoga, a ne zbog odluke trenera ili ekipe.”

Rakitić je od dolaska u Barcelonu 2014. godine svake sezone osvajao kup. Nakon četiri uzastopna naslova ta je serija prekinuta.

“Jako me sada boli ovaj poraz. Ovo je veliko razočaranje, također i zbog naših navijača koji su doputovali ovdje”, istaknuo je.

Barcelona se nadala pobjedi i kako bi isprala gorak okus šokantnog ispadanja u Ligi prvaka od Livepoola s 0:4, nakon pobjede u prvom susretu s 3:0, pa je razočaranje još veće.

“Moramo analizirati puno stvari. Bili smo blizu svih finala i trofeja, no nismo uspjeli. Na kraju, s obzirom da smo osvojili Prvenstvo, sezona je bila dobra premda je mogla biti i bolja.”

Barcelona je obranila naslov prvaka ostavivši drugoplasirani Atlético sa zaostatkom od 11 bodova, a trećeplasirani Real Madrid na rekordnoj udaljenosti od 19 bodova.

Zadovoljni trenerom

“Uvijek imamo pritisak osvojiti sve trofeje, zbog toga igramo za Barcelonu. Zbog toga sam ponosan. Bili smo blizu svega, a sada moramo dobro analizirati i proučiti detalje radi kojih nismo osvojili sva natjecanja kako bismo ispravili greške iduće sezone”, rekao je Rakitić koji je dao do znanja da ne namjerava otići iz kluba s kojim ima ugovor do ljeta 2021. godine.

“Potrebna je samokritika i dići se misleći na sezonu koja dolazi. Iduće sezone ćemo, naravno, ići po sve titule”, dodao je.

Treneru Valverdeu podršku su ranije dali predsjednik Josep Maria Bartomeu, kapetan Messi i branič Gerard Piqué.

“Trener je napravio doista veliki posao. Jako smo zadovoljni svime što daju on i njegovi pomoćnici.”

Rakitić je ove sezone nastupio u 54 utakmice, a toliko nastupa u redovima Barcelone ima još samo vezni Sergio Busquets. Pritom je upisao deset asistencija i pet golova.