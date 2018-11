RAĐA POLUDIO ZBOG ANONIMNE PRIJAVE NA FEJSU: ‘Koliko god to izbjegavao, uvijek se nađe neki debil…’

Jedan od najvećih hrvatskih sportaša ovo nije očekivao.

Proslavljeni hrvatski košarkaš Dino Rađa posljednjih nekoliko mjeseci redovito na Facebooku objavljuje anegdote i priče kako iz igračkih dana tako i iz svog života. Ovog tjedna prisjetio se nastupa u Barceloni 1992. i legendarne utakmice s Dream Teamom, a u srijedu je pak objavio priču o Ateni 1987′.

Istog dana pak obavijestio je fanove da ga je netko prijavio Facebooku i da su ga stavili na probni period.

Na čekanju

“Evo me fejs stavija na probni period dok provjeravaju da li se ponašam po njihovim standardima. Dakle neko me prijavio. Koliko god izbjegavam ikakva prepucavanja i bilo kakve obojane pizdarije opet se nađe neki debil kome smeta normala. Za mene su ljudi dobri ili loši i to nevalja. Jebiga ako me u pedeset i kusur godina nije naučilo da budem govno neće me prominit ni sada. Tako da ako budete imali problema u pristupu nije do mene. Ja ću se strpit i nastavit bit samo ja. Kome paše dobro doša a kome ne, sretan put”, poručio je ljutiti Rađa.