PSG SPREMIO OSVETU UNITEDU: Engleze će ovo zaboljeti više nego Francuze ispadanje iz Lige prvaka

Nogometne zaljubljenike čeka uzbudljivo ljeto kada su u pitanju transferi

Odbijanje Davida de Gee da potpiše novi ugovor s Manchester Unitedom upalilo je alarm u francuskoj prijestolnici. Španjolac traži 400 tisuća funti tjedno, dok mu je United za sada najviše ponudio 350 tisuća funti.

Situaciju, piše The Sun, prate PSG i Real Madrid. Pogotovo je francuski prvak zainteresiran za njega jer im treba novi vratar jer je izgledno da se Gigiju Buffonu vrijeme između vratnica bliži kraju. A uz to bila bi im to slatka osveta za šokantan poraz na Parku prinčeva i ispadanje iz Lige prvaka. Što krađa najboljeg igrača suparniku svakako jeste.

Fanovi strepe

Kada je u pitanju engleski velikan, njihov je trenutačni stav da bi radije ostali bez njega iduće sezone kada mu istječe ugovor nego ga prodali ovog ljeta.

Što se tiče pak Reala, poznato je da im je on dugogodišnja meta te su ga navodno kontaktirali jer ih je Thibaut Courtis razočarao. Unitedovi fanovi mislili da je potjera Reala za jedinicom španjolske reprezentacije napokon završena lani kada su potpisali Belgijca, ali sada će opet morati strahovati od najgoreg scenarija.