PREKRASNO DJELO VELIKOG ŠVICARCA: Federer donirao milijun dolara za hranu za djecu u Africi

Švicarski tenisač Roger Federer uplatio je preko svoje fondacije milijun dolara koje će osigurati hranljivih obroka za 64.000 djece u Africi, pogođene pandemijom koronavirusa.

“U tijeku je globalna zdravstvena i ekonomska kriza, a Fondacija Roger Federer dodijelila je milijun dolara za afričku djecu i za njihove obitelji”, navodi se u priopćenju.

Covid-19 is a global health and economic crisis. As a humanitarian response, the Roger Federer Foundation has granted one million USD to provide nutritious meals for 64,000 vulnerable young children and their families through our partners in Africa while schools are closed. pic.twitter.com/gkKvoWzVBB

— Roger Federer Fdn (@rogerfedererfdn) May 6, 2020