POZNATE PRVE POLUFINALISTICE WIMBLEDONA: Čudesna Serena Williams stigla do nevjerojatnog postignuća

Za nekoliko sati doznat će s kime će se obračunati za finale

Amerikanka Serena Williams i Rumunjka Simona Halep prve su polufinalistice trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone Wimbledona. Halep je u četvrtfinalu pobijedila Kineskinju Shuai Zhang sa 7-6 (4), 6-1, dok je Williams bila bolja od sunarodnjakinje Alison Riske sa 6-4, 4-6, 6-3.

14. polufinale

Sereni Williams je to čak dvanaesti plasman u polufinale, a do sada je sedam puta otišla do kraja.

Rumunjka je do sada samo jednom igrala u polufinalu Wimbledona, 2014. kada je izgubila od Kanađanke Eugenie Bouchard.

Williams će u polufinalu igrati protiv pobjednice susreta između Čehinje Barbore Strycove i Britanke Johanne Konte, dok Halep čeka pobjednicu susreta između Ukrajinke Eline Svitoline i Slovakinje Karoline Muchove.