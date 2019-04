PORTLAND NA KRILIMA LILLARDA POVEČAO PREDNOST NAD OKLAHOMOM: Denver izjednačio protiv San Antonija

Odigrane su tri utakmice doigravanja košarkaške NBA lige

Košarkaši Portland Trail Blazersa obranili su prednost domaćeg terena i u drugoj utakmici prvog kruga doigravanja NBA lige protiv Oklahoma City Thundera te 114-94 pobjedom stigli do vodstva od 2-0 u seriji koja se igra na četiri pobjede.

Gosti iz Oklahome su tijekom prvog poluvremena vodili i sa 10 razlike, no na odmor se otišlo s rezultatom 54-54, da bi u trećoj četvrtini CJ McCollum i Damian Lillard poveli Blazerse do dvoznamenkaste prednosti, uoči posljednjih 12 minuta bilo je 91-75 za domaće, koju su do kraja susreta kalo zadržali.

McCollum najbolji kod domaćina

McCollum je ubacio 33 koša za Blazerse, Lillard je dodao 29, dok je kod Thundera najefikasniji bio Paul George sa 27 ubačaja. Russell Westbrook je sa 14 poena, 11 asistencija i 9 skokova bio nadomak novom “triple-double” učinku, no imao je i vrlo slab šut iz igre od 5-20.

Denver Nuggetsi poravnali su omjer u pobjedama protiv San Antonio Spursa na 1-1 slavljem 114-105 u drugoj utakmici na svom terenu do koje su stigli velikim preokretom u četvrtoj četvrtini za koji je najzaslužniji bio Jamal Murray. Domaći su posljednju dionicu igre riješili u svoju korist sa 39-23, a Murray je u tom razdoblju ubacio čak 21 od svojih ukupno 24 poena.

Harris i Jokić predvodili Denver

Sve do posljednjih 12 minuta branič Nuggetsa nije ubacio niti jedan koš iz igre (šut 0-8) da bi u četvrtom dijelu pogodio osam od devet pokušaja. Gary Harris je kod pobjednika ubacio 23 koša, a Nikola Jokić 21 uz 13 skokova i 8 asistencija. Kod Spursa, koji su u drugoj četvrtini vodili i sa 19 razlike (42-23), najbolji su bili DeMar DeRozan sa 31 i LaMarcus Aldridge sa 24 pogotka.

Omjer u pobjedama izjednačen je na 1-1 i u ogledu druge i sedme momčadi Istoka, Toronto Raptorsa i Orlando Magica. Domaći Raptorsi su na šokantni poraz u prvom susretu odgovorili uvjerljivom 111-82 pobjedom u drugom. Sastav iz Kanade je dvoboj otvorio serijom 16-2 te u niti jednom trenutku dvoboja nije ispuštao prednost. Kawhi Leonard postigao je 31 koš za domaće, Kyle Lowry je dodao 22, dok je najefikasniji kod Orlanda bio Aaron Gordon sa 20 ubačaja.