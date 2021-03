Hrvatski reprezentativac i kapetan, Luka Modrić, započeo je od prve minute uzvratni susret osmine finala Lige prvaka između Real Madrida i Atalante. Real je u utakmicu ušao s 1:0 prednošću iz prvog susreta. Kraljevski klub u uzvratnoj je poveo pogotkom francuskog napadača Karima Benzeme u 34. minuti. Sve je, doduše, pripremio Modrić.

ČUDESNO POLUVRIJEME LUKE MODIRĆA: Procurile nevjerojatne brojke koje govore što Vatreni znači Realu

Presjekao je jedno loše ispucavanje, lijepo se probio u kazneni prostor i odigrao na lijevu stranu za Benzemu, koji nije imao težak posao.

1-0 Madrid! Brilliant by Modric who controls poor clearance by keeper, and then sets up Benzema for simple finish.

