PANIKA U NBA-U, POTVRĐENI NOVI SLUČAJEVI KORONAVIRUSA: Hoće li to utjecati na nastavak sezone?

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad New Orleans Pelicans objavila je kako su trojica njezinih igrača zaražena koronavirusom te se nalaze u samoizolaciji, dok su Denver Nuggetsi zatvorili svoju dvoranu za trening nakon što je otkriveno kako su dva člana klupskog osoblja koja su trebala putovati u Orlando gdje bi se trebala održati završnica sezone također zaražena koronavirusom.

VELIK UDARAC ZA BROOKLYN NETSE: Dvojica jako važnih igrača pozitivni na koronavirus

Pelicansi nisu imenovali o kojoj se trojici igrača radi.

Three New Orleans Pelicans players have tested positive for the coronavirus, team executive vice president of basketball operations David Griffin announced Tuesday. https://t.co/Op5zzVlEwy pic.twitter.com/rYh8Zdw9Qb

— SLAM! Sports (@SlamSports) July 1, 2020