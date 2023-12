KORAK DO POSTOLJA / Zubčić nakon novog sjajnog nastupa: 'Nisam se htio na to upecati, ali to je teško, za to sam se borio dvije i pol godine'

Švicarac Marco Odermatt ostvario je svoju treću veleslalomsku pobjedu u ovoj sezoni te četvrtu ukupno na stazi Gran Risa u talijanskoj Alta Badiji, a najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić je ostao odmah ispod pobjedničkog postolja osvojivši četvrto mjesto za zaostatkom od 1.36 sekundi za pobjednikom. Nakon što je imao drugo vrijeme u prvoj vožnji, Zubčić je agresivno krenuo i u finalni obračun, ali mu nije uspjelo ponoviti gotovo savršen nastup kakav je imao dan prije u druogom 'laufu'. U odnosu na konkurente je previše vremena izgubio u gornjem dijelu staze što nije uspio nadoknaditi u donjem dijelu, tako da je pri ulasku u cilj ostao iza u tom trenutku vodećeg Austrijanca Marca Schwarza i Slovenca Žana Kranjeca. Nakon sjajnog vikenda u Alta Badiji podijelio je i prve dojmove.