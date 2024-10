Ždrijeb kakav ni Monty Python ne bi smislio: Barakude smještene u najbizarniju skupinu ikad

Međunarodna organizacija vodenih sportova (World Aquatics) obavila je ždrijeb kvalifikacijskih skupina Svjetskog kupa.

Hrvatska je svrstana u kvalitetom najjaču Diviziju 1 u kojoj je ukupno 11 reprezentacija. Trebalo je biti 12, no Italija je suspendirana zbog prosvjedovanja protiv suđenja na Olimpijskim igrama.

No, ždrijebom je odlučeno kako će Barakude biti u Skupini D u kojoj je još samo Gruzija. Neparan broj reprezentacija doveo je do toga da u nekoj skupini završe samo dvije reprezentacije i to se dogodilo upravo Hrvatskoj.

Nejasno je zašto World Aquatics nije umjesto Italije ubacio barem neku, najbolje rangiranu momčad iz Divizije 2, no eto ovako će Hrvatska u fazi po skupinama odigrati dvije utakmice protiv Gruzije i ako bude uspješna ići će kao prvoplasirana izravno u četvrtfinale gdje će joj suparnik biti drugoplasirani iz skupine C.

Skupina A - Francuska, Španjolska, Mađarska

Skupina B - Grčka, Srbija, Crna Gora

Skupina C - Rumunjska, Japan, SAD

Skupina D - Hrvatska, Gruzija

Ovakvo nešto još nikad nije viđeno u vaterpolu, ali niti u ijednom drugom profesionalnom sportu na vrhunskoj razini.

