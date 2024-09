POLICAJAC SUSPENDIRAN / Video uhićenja zvijezde podijelio javnost: Je li policija prekoračila ovlasti?

O uhićenju velike NFL zvijezde Tyreeka Hilla već danima bruji američka javnost. Kako to često biva u SAD-u, slučaj je odmah dobio dobro poznatu dimenziju o bijelim policajcima i Afroamerikancu koji je lišen slobode. Zvijezda američkog nogometa i momčadi Miami Dolphinsa vozio je iznad dopuštenog ograničenja i nije bio vezan kada ga je uočio policajac na motoru. Hill potom zaustavlja auto i činilo se da će platiti kaznu i otići svojim putem. No policijska kamera otkriva da je NFL zvijezda nakon nekog vremena odbila surađivati. U međuvremenu, pojavio se još jedan policajac. Od vozača traži da prozor spusti do kraja i iziđe iz auta, na što se ovaj oglušio. Policija tu gubi strpljenje i uz primjenu sile uhićuje vozača. Ionako podijeljena, američka javnost i u ovom je slučaju zauzela strane. I dok jedni tvrde da je policija bila nepotrebno gruba i da je prekoračila ovlasti, za druge bi svi pred zakonom trebali biti jednaki. Policija Miamija priopćila je kako je jedan od policajaca privremeno stavljen izvan dužnosti dok se istraga ne provede do kraja.