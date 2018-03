U HRVATSKU DOLAZE MOMČADI IZ NAJVIŠEG RANGA: Četvrti Tour of Croatia najzahtjevniji do sada

I ove godine Tour of Croatia započinje u Osijeku

Četvrtu godinu zaredom Hrvatska će biti domaćinom velike jednotjedne biciklističke utrke Tour of Croatia, koja će u šest etapa od 17. do 22. travnja proći više od 1000 kilometara, a bicikliste čeka najzahtjevnija ruta do sada, na kojoj će prolaziti Velebitom, penjati se na vrh Sv. Jure na Biokovu i uspinjati se na Učku s istarske i kvarnerske strane.

Ovogodišnji Tour of Croatia bit će u još višoj kategoriji Svjetske biciklističke organizacije (UCI), s oznakom 2. HC, a ugostit će neke od momčadi iz najvišeg ranga klasifikacije.

I ove godine Tour of Croatia započinje u Osijeku, u utorak 17. travnja, a cilj prvog dana bit će Koprivnica. U srijedu, 18. travnja, cjelokupna organizacija utrke seli se u Karlovac, otkud kreće druga etapa čiji je cilj u Zadru. Treća etapa na rasporedu je u četvrtak, 19. travnja, započet će u Trogiru, a cilj imati na 1762 metra drugom po visini vrhu Hrvatske, Sv. Juri na Biokovu te će, najvjerojatnije, imati vrlo važan utjecaj na konačan ishod utrke.



Četvrta etapa na rasporedu je u petak, 20. travnja, a vozit će se od Starigrada (NP Paklenica) do Crikvenice. Subota donosi nova uzbuđenja, jer je na rasporedu kraljevska etapa. Vozit će se od Rapca do Poklona na Učki, na koju će se biciklisti prvo popeti s istarske, a onda i s kvarnerske strane.

Posljednja, nedjeljnja etapa, baš kao i na prošlogodišnjem izdanju startat će u Samoboru, a cilj je, uz već tradicionalne završne krugove u gradu Zagrebu, na Trgu sv. Marka, gdje će biti održano i svečano proglašenje pobjednika.

“Ovogodišnje izdanje utrke Tour of Croatia bit će po mnogočemu uzbudljivije i atraktivnije od prethodnih. Posebno smo sretni što će između etapa transferi biti minimalni pa će biciklističke ekipe imati dovoljno vremena za kvalitetnu regeneraciju i pripremu sljedećih etapa”, rekao je direktor utrke Vladimir Miholjević te dodao:

“Utrka rutom prolazi kroz mnogobrojne parkove prirode i nacionalne parkove i ponosni smo što ćemo te hrvatske dragulje prezentirati natjecateljima i cijelom svijetu.“

Najvažnija novost ovogodišnjeg izdanja je ona vezana uz unapređenje u novu kategoriju (2. HC), što znači da i do 75 posto prijavljenih timova može biti iz najvišeg ranga UCI World Teams.