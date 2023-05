Paula Borgo, bivša odbojkašica i članica brazilske reprezentacije, preminula je u 30. godini nakon borbe s teškom bolešću. Otišla je u sportsku mirovinu u rujnu prošle godine kada joj je dijagnosticirana bolest.

Samo dva dana prije svog preminuća, Borgo je objavila emotivnu poruku na Instagramu u kojoj je obilježila godišnjicu braka sa svojim suprugom.

"Prošao je i naš 5. dan, a ja nisam bila dovoljno dobro da bih uopće mogla pričati. Proveli smo 5. dan u bolnici, brinuo si se za mene i govorio mi koliko me voliš. Čula sam toliko priča o muževima koji su napustili svoje žene kad su razboljele, Carlos je bio potpuno drugačiji, pokazao mi je koliko me voli, pokazao mi je da je on čovjek kojeg mi je Bog poslao.

Ljubavi, imam toliko dobrih stvari za reći o tebi, toliko tekstova za napisati o tvom karakteru, toliko lijepih fraza za reći o biću kakav jesi, ali neću dužiti. Samo želim da svatko ima privilegiju da ima Carlosa u svom životu, sin poputa Carlosa, surpruga, brata i Carlos bi zasigurno bio sjajan otac", napisala je Borgo u posljednjoj objavi na Instagramu.

Nažalost, dva dana kasnije stigla je tužna vijest, a od nje se dirljivim riječima oprostila i Svjetski odbojkaški savez:

"Počivaj u miru, Paula Borgo. Sućut obitelji, prijateljima i obožavateljima. Donijela si puno sreće ovom svijetu i uvijek ćemo te se sjećati. Tvoje hrabro srce bit će upamćeno", poručili su.