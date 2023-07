Hrvatska vaterpolska reprezentacija prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki igra u ponedjeljak, 17. srpnja protiv Argentine, u 09.00 sati po našem vremenu.

Vaterpolski turnir u Fukuoki već počeo, ali ženski turnir. Budući da nemamo naše seniorke na Dalekom istoku, odbrojavamo sate od prvog nastupa "barakuda".

Odabranici izborika Ivice Tucka SP će otvoriti u ponedjeljak u 9.00 sati po hrvatskom vremenu ogledom protiv Argentine. Bit će to prvi međusobni susret ove dvije ekipe.

Dosad smo, od stjecanja nezavisnosti 1992. odmjerili snage s reprezentacijama 38 različitih država. Argentina će postati 39-ta. "Gauči" su se u Fukuoku plasirali samo stoga jer je Brazil odustao od natjecanja.

"Sve što smo trebali smo napravili. Mislim da smo u tim nekim kontrolnim utakmicama pokazali pravo lice, atmosfera je dobra, dečki su dobro i tako ulazimo u prvenstvo," iz Fukuoke će za hvs.hr izbornik Ivica Tucak.

"Glavni cilj se zna. Rezultatski prvi cilj je plasirati se u finale jer ono osigurava već sada olimpijsku vizu za Pariz. Drugi cilj mi je, kao i na svakom natjecanju, potvrditi da smo sila koja jesmo u što nema dvojbe. Čeka nas težak put, to svi znamo, koji god put da ‘odaberemo’ u ovisnosti plasmana u skupini. Mađarska u 2. kolu nam jest sada najbitnija, ali ono što sam igračima rekao, sada ponavljam, tek kada ta utakmica završi, onda u jednom ili drugom smjeru počinje ono ‘pravo'," dodao je.

U drugom kolu skupine C, hrvatsku vrstu 19. srpnja čeka Mađarska, a u posljednjem kolu, 21. srpnja i Japan.

"Ništa novog neću reći ako kažem da nikada nije bilo ovako kao sada. Nikada ovoliko jako, kvalitetno, s mnoštvom reprezentacija kadrih otići jako, jako visoko ili do kraja, do vrha. Ako jedna Amerika za koju govorimo da je uvijek jaka, ako ona prije 15-ak dana dobije Srbiju i Mađarsku u Svjetskom kupu, što dalje pričati. Španjolska se nameće kao prvi favorit, to moramo biti iskreni. Na papiru sigurno jesu favoriti, ali niti to ne znači ništa. Papir je uvijek trpio svašta. Do njih bi odmah stavio Mađare, ali kako ne spomenuti Grčku, Italiju, Crnu Goru, Srbiju, SAD, Australiju, jasno i nas. Osim Kine, Argentine i Južne Afrike, sve ostale su momčadi ozbiljne," poručio je Tucak.

