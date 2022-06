Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u Budimpešti, u četvrtfinalu je Hrvatska svladala Srbiju s 14-12 (1-1, 4-3, 5-5, 4-3).

Svih 10 igrača u polju upisalo se u strijelce za Hrvatsku, a po dva gola su zabili Marko Žuvela, Jerko Marinić Kragić, Josip Vrlić i Konstantin Harkov, dok je Dušan Mandić bio četverostruki strijelac za Srbiju.

"Mislim da smo izuzetno dobri odigrali. Kontrolirali smo utakmicu od početka do kraja i sasvim zasluženo pobijedili. Čestitke momcima na prikazanoj igri, ali sada treba smiriti emocije i uzeti medalju. Ovo je veliki uspjeh hrvatskog vaterpola, osmi put u polufinalu svjetskog prvenstva. Nitko to do sada nije napravio. Umoran sam, čestitke dečkima, ali pravo tek počinje", rekao je izbornik Ivica Tucak nakon utakmice za HRT i nastavio.

"Dečki su se držali dogovora, ovo što je procurilo kod Mandića, to je zato što je najbolji igrač na svijetu. Njega je nemoguće čuvati 1 na 1. Momci su ispoštovali dogovor u napadu i obrani. Fenomenalna utakmica, ali sada treba mir i čekati protivnika. Vjerojatno će biti Španjolska, ali vidjet ćemo. Ajmo ljudi uzeti medalju", kazao je Tucak.

"Sjajno smo igrali. Svima pohvale, od prvog do zadnjeg", zaključio je Tucak.