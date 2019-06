TRANSFERI KOJI SU IZNENADILI MNOGE: Grčki i europski velikan predstavio dva hrvatska reprezentativca

Uz njih stigao je i srpski reprezentativac

U utorak je i to postalo službeno. Olympiakos će i dalje ići na hrvatski pogon nakon što to nije izgledalo realnim kada su ga napustila sva tri Hrvata, Andro Bušlje, Paulo Obradović i Josip Pavić.

Sada će, doduše, u Pireju igrati dvojica, Maro Joković i Ivan Buljubašić koji su u utorak i službeno predstavljeni kao novi članovi grčkog velikana.

“Čast mi je biti dio Olympiakosove obitelji. Neki su mi već poželjeli dobrodošlicu, a ja ću nastojati dati sve da klub nastavi nizati uspjehe”, rekao je Joković koji je nakon isteka ugovora napustio dubrovački Jug.

Stigao i Mitrović

Za mnoge je to pomalo i neočekivani rasplet, no Joković je odlučio drugi put otići u inozemstvo kao kada je od 2013. do 2015.. odradio dvije sezone u Pro Reccu nakon kojih se vratio u Jug. 31-godišnji Župljanin bit će toliko potreban ljevak u ekipi prošlogodišnjeg europskog prvaka koju je napustio najbolji igrač i strijelac Ioannis Fountoulis.

I Buljubašić je, također, iznenađujuće skrenuo prema Pireju budući da su ga svi putevi vodili prema Bukureštu i povratku u Steauu. Iskusni branič nije se uspio dogovoriti s Mladosti i javio se Olympiakos koji će mu nakon Jadrana, Steaue i Primorja biti peti klub u karijeri.

“Olympiakos je izvrstan klub i posljednjih nekoliko godina i navijam za njega zbog svojih prijatelja Pavića, Bušlje i Obradovića”, rekao je Makaranin.

Uz Jokovića i Buljubašića Grci su doveli i srpskog reprezentativca Stefana Mitrovića. Bit će to i dalje opako dobra momčad.