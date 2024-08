Hrvatska od sinoć ima šest medalja na Olimpijskim igrama u Parizu - broncu je osvojila splitska tekvondašica Lena Stojković u kategoriji do 49 kilograma.

Lena, iskrene čestitke na olimpijskoj bronci, bilo je teško, bilo je naporno. Dug je bio dan, ali kako se bilo danas probuditi kao osvajačica olimpijske medalje, ovdje u Parizu.

"Hvala na čestitkama, je, bio je naporan dan, ali sam uživala iz borbe u borbu, dobro sam se borila u borbama i pokazala što smo radili i trenirali, a jutros je osjećaj nekako se i dalje to nije sve sleglo, ali lijep je osjećaj imati medalju oko vrata.

Stigli ste ovdje u Pariz kao dvostruka svjetska prvakinja, trostruka europska prvakinja od koje se puno očekivalo. Koliki značaj za vas osobno ima ova medalja, mate samo 23 godine i ovo su vaše prve Olimpijske igre.

"Posebna je naravno. Svaka je posebna, ova je ekstra posebna. Ipak su to Olimpijske igre, san svakog sportaša. Sanjala sam to kad sam gledala i Ana i Lucija u Londonu pa Mateju i Tonija u Tokiju, tako da zapravo živim svoje snove. Ponosna sam kako sam se borila, stvarno nemam što reći, nego biti zahvalna i sretna i hvala Bogu i svima da je to sve tako prošlo."

Trebate biti itekako ponosni na sebe. Jučer ste djelovali smireno u svakom trenutku svih borbi, i prije i poslije, ali onda su emocije proradile kada ste uzeli hrvatsku zastavu i trčali s tatamijem i slavili.

"Nekoliko ljudi mi je reklo kao da je bilo dramatično ili tako nešto, meni nije, ja sam bila mirna, ja sam znala nekako u sebi da mogu, što mogu, koliko mogu, i vjerovala sam i sebi i treneru i taktici, tako da sam do kraja bila sigurna da će sve biti dobro. Za mene nije bilo toliko dramatično, nego sam uživala."

Mnogi ljudi ne shvaćaju koliko je možda zahtjevno za vas sportaše kada se kategorije spoje i kada se zapravo borite, ne u svojoj prirodnoj kategoriji do 46 kilograma, nego u kategoriji više, do 49 kilograma. Rekli ste da ste unatoč tome stigli ovdje užasno spremni i u fizički savršenoj formi.

"Tako je, možda je baš tu sa mojom kategorijom i kategorijom više se vidi razlika. Nema puno cura koje osvajaju medalje iz moje kategorije u većoj kategoriji. Teško je bilo napraviti taj iskorak, na dosta turnira u većoj kategoriji sam gubila za medalju i baš mi je drago da sam se na ovom natjecanju u Olimpijskim igrama odvažila i osvojila tu medalju."

Neću vas pitati što dalje i kako dalje, želim da uživate u ovome trenutku jer ste apsolutno zaslužili, no, znam da se veselite povratku u Split. Čemu najviše, rekli ste da niste baš od velikih fešti, ali imam osjećaj da će Split prirediti veliku feštu.

"Uvijek sam prije zamišljala ako osvojim olimpijsku medalju, da mora biti neka fešta, tako da, nadam se da hoće i vjerujem da hoće, ima puno ljudi koji se vesele sa mnom, tako da, hvala im i to je to."