Pariz će od 26. srpnja do 11. kolovoza biti domaćin 33. Ljetnih olimpijskih igara. Ove godine inače obilježeno je 40 godina od Zimskim olimpijskih igara u Sarajevu. Od 8. do 19. veljače 1984. godine na borilišta u glavnom gradu BiH borilo se u kupno 1.272 sportaša (998 muškaraca i 274 žene) iz 49 zemalja, bilo je gotovo 10.500 volontera i 7.393 akreditiranih novinara. Neka mjesta na kojima su održane Olimpijske igre prije 40 godina nikada nisu obnovljena. Kroz fotogaleriju pogledajte kako to izgleda danas.