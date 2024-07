SVE JE SPREMNO / Sprema se neviđeno otvaranje Olimpijskih igara: Ovako Pariz izgleda dan ranije

U petak u 19.30 sati Pariz postaje sportski centar svijeta. Sportaši iz 206 država proći će u čamcima duž šest kilometara rijeke Seine u samom srcu Pariza. Bit će to dosad neviđeno otvaranje Olimpijskih igara koje će trajati gotovo četiri sata. Ovako to područje izgleda danas - nigdje nikoga, sve je blokirano iz sigurnosnih razloga. U Parizu se tijekom Igara očekuje 15 milijuna turista, pariške Olimpijske igre bit će šeste najskuplje u povijesti: trošak organizacije procjenjuje se na 8,2 milijarde dolara. Analiza cijena ulaznica po sportovima još jednom potvrđuje kako su atletika, košarka i plivanje tri natraženija događaja na Igrama s cijenama od 24 do 980 eura. Uz toliko sportaša na jednom mjestu, skandali su neizbježni. Na dan početka turnira u ženskom nogometu, braniteljice naslova Kanađanke optužene su da su svoje protivnice - Novi Zeland - špijunirale dronom.