PRVI IZAZOV / Sinkovići se vratili u disciplinu u kojoj su ostvarili povijesni uspjeh: 'Odmah ćemo vidjeti gdje smo'

Za prvi izazov sezone na prvom Svjetskom kupu u talijanskom Vareseu spremni su veslači braća Martin i Valent Sinković. Početak je to olimpijske sezone, s manje od 110 dana do Olimpijskih igara u Parizu. Svjetski kup u počinje u petak i traje do nedjelje okupit će više od 450 sportaša iz 34 zemlje, svjetske i olimpijske prvake. Nakon što su Sinkovići nastupali u disciplini dvojac na pariće tijekom prošle i pretprošle godine, sada su donijeli odluku o povratku u dvojac bez kormilara, disciplinu u kojoj su ostvarili povijesni uspjeh osvojivši zlato na Igrama u Tokiju.