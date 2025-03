Shiffrin napisala poruku za oproštaj od sezone, spomenula i Zrinku Ljutić: 'Bilo je jako kul...'

Skijaška sezona završila je prije dva dana, a završila je na najbolji mogući način za Hrvatsku jer je Zrinka Ljutić osvojila Mali kristalni globus u slalomu. Sezona je odlično završila i za Mikaelu Shiffrin koja je u Sun Valleyju upisala svoju 101. pobjedu karijere.

Bila je ovo teška sezona za Shiffrin jer je zbog ozljede u Killingtonu propustila velik dio sezone i ostala bez prilike da se bori za globuse. Ipak, i takva ranjena, uspjela je doći do stote pobjede u karijeri, a onda je na finalu sezone došla i do 101.

"Zaista uzbudljiva sezona… Sun Valley, učinila si ovo finale tako posebnim. Hvala svim navijačima, organizatorima i radnicima na stazi što su unijeli toliko energije i entuzijazma u ovaj dan. Tako sam zahvalna što me moje vlastito putovanje dovelo do toga da mogu završiti sezonu s tom utrkom i podijeliti je s timom koji je odradio svoje korake kako bi to omogućio. Čestitke Zrinki i Atomicu na zasluženom slalomskom globusu. Bilo je jako kul tome svjedočiti", napisala je Shiffrin na svome X profilu.

