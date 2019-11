ROBERT SELIGMAN PLASIRAO SE U FINALE SVJETSKOG KUPA: ‘Odradio sam ovo bez greške, imam šanse za medalju’

Finale konja s hvataljkama na rasporedu je u subotu od 14 sati

Hrvatski gimnastičar Robert Seligman plasirao se u subotnje finale Svjetskog kupa u Cottbusu u disciplini konj s hvataljkama.

Seligman je u kvalifikacijama s ocjenom 14,366 zauzeo šesto mjesto kvalifikacija među čak 45 vježbača. Drugi hrvatski reprezentativac, još jedan Osječanin, Renato Prpić, zbog pada na drugom “spindlu” završio je svoj nastup na 44. Turnier der Meisteru na 30. mjestu s ocjenom 12,766.

Vijest o Seligmanovom finalu ima dodatnu težinu kada se zna da je Cottbus jedan od posljednja četiri turnira Svjetskog kupa na kojima se mogu izboriti i Olimpijske igre u Tokiju. Idući turniru su 2020. u Melbourneu, Bakuu i Dohi.

“Na moju veliku sreću, kvalifikacije su prošle fantastično. Iako smo čekali gotovo 2,5 sata nastup, nastupio sam u devetoj, predzadnjoj grupi. Konkurencija je stvarno bila fantastična, gotovo kao na nedavnom Svjetskom prvenstvu. Možda čak i bolja budući da je bilo puno specijalista koji ne mogu ući u svoje timove,” kazao je Seligmanove nakon odrađenih kvalifikacija u kojima je najbolju ocjenu imao Kinez Hao Weng (15,100).

Bez greške od poćetka do kraja

“Odvježbao sam bez greške od početka do kraja, iako malo slabiji start 5.9, ali to sam išao ciljano jer sam znao da mi dvije desetinke više u startu ništa neće donijeti, a psihički ću si minimalno olakšati vježbu i odraditi bez greške što sam i uspio. Iskreno, iznenadila me moja ocjena od 14,366, dosta je niska, ali poslije sam vidio da su i mnogim drugima odbijali jako puno. Sve u svemu, zadovoljan sam, vratio sam samopouzdanje izgubljeno na SP-u i sada vidim da imam šanse uključiti se ovdje u borbu za medalju. Dići ću startnu ocjenu na 6.1 i dati sve od sebe da ponovno odradim bez veće pogreške,” poručio je Robert.

Zadovoljan je i njegov trener Vladimir Mađarević.

“Vratili smo samopouzdanje i to na najbitnijem dijelu olimpijskih kvalifikacija. Bitno je bilo da Robert ponovno stekne vjeru u sebe i pokaže sam sebi da lov na Tokio nije još izgubljen. Osjećao se dobro i prije i za vrijeme nastupa, kontrolirao je sve, iako je ovdje bilo 45 ljudi na startu, 20 vrhunskih konjaša, puno specijalista za ovu spravu,” kazao je Mađarević.

Finale konja s hvataljkama na rasporedu je u subotu od 14.00 sati.