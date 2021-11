Bivši igrač američkog nogometa Zac Stacy (30) u bijegu je od policije nakon što je prošlog vikenda brutalno pretukao bivšu djevojku pred njihovim petomjesečnim djetetom u kući na Floridi.

TMZ došao u posjed sudskih dokumenata

Zac Stacy je optužen da je prošle subote fizički napao svoju bivšu djevojku pred njihovim 5-mjesečnim sinom u kući te žene na Floridi, stoji u policijskom i medijskom izvješću.

Pomahnitali "muškarac" koji je igrao u osam utakmica za Jetse 2015., navodno je nekoliko puta udario svoju bivšu u glavu prije nego što ju je luđački bacio na TV, nakon što je došao vidjeti bebu, izvijestio je TMZ, pozivajući se na izvore i sudske dokumente, prenosi New York Post.

Molila ga da prestane

Dio zastrašujućeg napada snimljen je na video snimci koja je osvanula u medijima kao i na društvenim mrežama.

Na snimci se može vidjeti kako žena pada na pod tijekom brutalnog napada i moli muškarca da prestane.

“Udario me nekoliko puta u glavu! Molila sam ga da prestane jer je beba bila na kauču samo nekoliko metara od mjesta gdje me udario”, izjavila je žena, čije riječi su se našle na zahtjevu za zabranu prilaska do kojeg je došao TMZ.

Nakon napada, žena je pozvala policiju i Stacy je pobjegla iz kuće.

Nije odmah bilo jasno je li sudac odobrio zahtjev žene za zabranu prilaska.

"Bojim se za svoj život i živote svoje djece", navela je u prijavi.

Žena je u prijavi navela da je hospitalizirana nakon napada, u kojem je zadobila otekline i modrice, te posjekotinama na glavi.

Stacyin posljednji NFL klub bili su Jetsi. Prije toga igrao je dvije sezone za St. Louis Ramse.