U napadu morskog psa izgubio ruku i nogu, ali želja za surfanjem nije ga napustila

Osam godina nakon što je u napadu morskog psa izgubio ruku i nogu, francuski paraplivač Laurent Chardard (29) je u Parizu osvojio brončane medalje na 50m delfin i 100 m slobodno.

Chardarda je u kolovozu 2016. dok je surfao ispred rodnog Reuniona napao morski pas. Pritom je izgubio ruku i nogu.

Paraplivanjem se počeo baviti 2019. godine i u Parizu je osvojio prve medalje na paraolimpijskim igrama.

Za dlaku mu je izmaklo pobjedničko postolje i na posljednjim POI prije tri godine u Tokiju gdje je završio četvrti. Ovoga puta je uspio osvojiti odličje i to dvije bronce.

"Osvojio sam brončanu medalju, izboriti je ovakvoj atmosferi je ludo", kazao je nakon utrke u mikrofon francuske televizije.

Želja za surfanjem ga nije napustila. Zahvaljujući posebno prilagođenoj protezi nastavio se rekreativno baviti i surfanjem. U razgovoru za Liberation se prisjetio dana koji mu je promijenio život.

"Valovi su bili stvarno prekrasni tog dana. Crvena zastava je podignuta. Ali mi surferi ne gledamo zastave, one se tiču ​​plivanja. Nama, što su veći valovi, to smo sretniji. Napad je bio munjevit. U jednom trenutku kad sam imao desnu ruku u vodi, nešto ju je uhvatilo i povuklo me u vodi. Lupao sam drugom rukom i vratio se na dasku."

Pokušao se vratiti na plažu, ali se morski pas vratio i otkinuo mu i nogu. S površine ga je povukao jet ski, brzo je helikopterom prebačen u bolnici gdje su ga jedva spasili.

