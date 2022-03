Francuz Pierre Gasly (AlphaTauri) i svjetski prvak Nizozemac Max Verstappen (Red Bull) bili su najbrži na prva dva treninga VN Bahreina u Formuli 1.

Gasly je bio najbrži na prvom slobodnom treningu prije otvaranja sezone na stazi u Sahiru, a iza njega su ostali Ferrarijevi vozači Monežanin Charles Leclerc i Španjolac Carlos Sainz. Branitelj naslova Verstappen bio je peti, a Mercedesov vozač Britanac Lewis Hamilton sedmi.

U drugom je treningu Verstappen ostvario najbolji rezultat iza opet Leclerca i Sainza, dok je Hamilton stigao tek do devetog vremena.

Hoće li ispisati povijest?

Bolje je prošao novak u momčadi Mercedesa, njegov sunarodnjak George Russell, s četvrtim i petim vremenom, a prvi Kinez u Formuli 1 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) bio je 15..

U subotu je treći slobodni trening u Bahreinu u 13 sati i kvalifikacije u 16 sati, a utrka se održava u nedjelju od 16 sati.

Nova sezona Formule 1 bit će puna uzbuđenja. Nakon što je Verstappen spektakularno, ali i kontroverzno došao do prve titule, Lewis Hamilton i Mercedes u ovoj će sezoni tražiti osvetu. Dođe li Britanac do nove titule, bit će to njegova osma, ujedno i rekordna. Za sada je izjednačen s Michaelom Schumacherom, svaki ima po sedam titula prvaka.