DRAMA OD ZADRA DO CRIKVENICE / Kooij drugi put najbrži, Hrvat fenomenalan; Skaarseth novi vodeći

Nizozemac Olav Kooij, vozač Jumbo-Visma, pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke CRO Race vožene od Zadra do Crikvenice (197 kilometara), dok je Norvežanin Anders Skaarseth (Uno-X) novi vodeći u ukupnom redoslijedu. Mladi Nizozemac je u završnim metrima etape pretekao drugoplasiranog Australca Kadena Grovesa (Team Bikeexchange) i trećeg Hrvata Josipa Rumca (Androni Giocattoli-Sidermec). Nakon masovnog pada koji se dogodio otprilike kilometar prije cilja Rumac se našao u odličnoj poziciji, na čelu utrke s vrlo malo vozača za svojim leđima. Hrvatski vozač ipak nije uspio izdržati do kraja već su ga u završnim metrima pretekli Kooij i Groves. Za Kooija, koji se u Crikvenici potvrdio kao najbolji sprinter na ovogodišnjem CRO Raceu, ovo je druga etapna pobjeda, slavio je i u srijedu u Otočcu nakon druge dionice. Skaarseth je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu zahvaljujući tri sekunde bonusa koje je osvojio prilikom prvog prolaska ciljnom ravninom u Crkivenici. Time se po vremenu izjednačio s dosada vodećim Belgijancem Milanom Mentenom (Bingoal), ali je zbog boljih plasmana u etapama preuzeo crvenu majicu. Trećim mjestom u četvrtoj etapi Rumac je skočio na četvrto mjesto u ukupnom redoslijedu sa samo osam sekundi minusa za Skaartseth. Vrlo brzo nakon starta etape formirala se skupina od sedam vozača, Poljaci Marceli Boguslawski (HRE Mazowsze Serce Polski) i Szymon Rekita (Voster ATS Team), Nijemac Tom Lindner (P&S Metalltechnik), Slovenac Žiga Horvat (Adria Mobil), Talijan Nicolo Buratti (Friuli), Austrijanac Felix Ritzinger (WSA KTM Graz) i Australac Felix James Meo (Vorarlberg). Prednost vodećeg šesterca pred pelotonom narasla je na gotovo šest minuta da bi se na prvom usponu dana na Ćaćiće izdvojio Rekita koji je i osvojio brdski cilj ispred Lindnera i Ritzingera. Solo-vožnja Rekite završila je 67 kilometara prije cilja kada ga je dostigao ostatak bijega. Kako se prednost u odnosu na peloton rapidno smanjivala, 50-ak kilometara prije cilja ona je iznosila manje od dvije i pol minute, uslijedili su novi napadi. Prvi je bio Lindner koji je stoga i osvojio prvi prolazni cilj u Senju, zatim mu se pridružio i Boguslawski koji je bio najbrži na drugom prolaznom cilju u Novom Vinodolskom, no svi bjegunci uhvaćeni su i prije prvog prolaska ciljnom ravninom u Crikvenici. Tamo je važne bonus sekunde osvojio Skaarseth ispred sunarodnjaka i momčadskog kolege Torsteina Traena, dok je treći bio Nizozemac Mick van Dijke (Jumbo-Visma). Tijekom završnog kruga oko Crikvenice vozači su pred sobom imali i drugi uspon dana na Dramalj kojim je prvi prošao Traen i tako povećao svoju prednost u borbi za zelenu majicu koju će nositi i u petoj etapi koja je na programu u subotu od Rapca do Opatije u dužini od 137.5 kilometara.