Sandra Perković (32) po šesti je put zaredom osvojila naslov europske prvakinje u bacanju diska, najbolja hrvatska atletičarka u dramatičnom je finalu Europskog prvenstva u Muenchenu za osam centimetara nadmašila srebrnu Njemicu Kristin Pudenz.

Pudenz je "bacila rukavicu" Perković u drugoj seriji hicem od 65.05 metara na što je Perković odgovorila sa 65.77m. No, vrlo raspoložena Njemica je u trećoj seriji bacila odličnih 66.93m i držala prednost do ključne pete serije. Tada je naša predstavnica ostvarila rezultat od 67.95m što je izgledalo nedohvatljivo za Pudenz koja je dosada imala osobni rekord od 67.10m. No, Pudenz je odmah odgovorila sa 67.87m i srećom ostala za osam centimetara kratka u odnosu na Perković.

Niti jedna druga atletičarka nema više od četiri europska zlata u jednoj disciplini, a Perković je sada svoj niz produžila na šest. Počela je još 2010. kao 20-godišnjakinja u Barceloni, slijedila su zlata 2012. u Helsinkiju, 2014. u Zurichu, 2016. u Amsterdamu te 2018. u Berlinu, dok je zbog pandemije koronavirusa za šesti naslov morala čekati četiri godine.

Nitko kao Sandra

Broncu je sa 65.20m osvojila Njemica Claudine Vita.

Druga hrvatska predstavnica u finalu, 22-godišnja Marija Tolj završila je na šestoj poziciji sa 63.37m, što je za metar kraći hitac od njezinog osobnog rekorda postavljenog ranije ove godine. Tolj je nakon treće serije držala osmo mjesto, posljednje koje osigurava nastavak natjecanja, sa skromnim rezultatom od 57.57m, da bi u petoj seriji napokon pogodila jedan dobar hitac kojim je popravila plasman za dva mjesta.