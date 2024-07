Započele su Olimpijske Igre u Parizu. Prvog dana dodijeljene su i prve medalje.

Streljaštvo: Kinezi Huang i Sheng osvojili zlato na 10 m zračnom puškom

Kinezi Huang Yuting i Sheng Lihao osvojili su u subotu prvu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu u mješovitoj ekipnoj disciplini 10 metara zračnom puškom u streljačkom centru Chateauroux.

Keum Ji-hyeon i Park Ha-jun iz Južne Koreje osvojili su srebro, a Alexandra Le i Islam Satpayev iz Kazahstana osvojili su broncu.

Aktualni svjetski prvaci Huang i Sheng su tako osigurali da zlato ostane u Kini nakon što su u Tokiju prije tri godine slavili njihovi sunarodnjaci Yang Qian i Yang Haoran.

Borba za zlatnu medalju nije bila lagana iako su nakon prvih 11 hitaca vodili 14-8. Keum i Park kasno su se vratili i smanjili zaostatak na 14-12, ali je kineski par na kraju pobijedio 16-12.

Le i Satpayev donijeli su Kazahstanu prvu medalju na Igrama u Parizu pobijedivši sa 17-5 njemački par Anna Janssen/Maximilian Ulbrich.

Skokovi u vodu: Kineskinje Chen i Chang zlatne

Kineskinje Chen Yiwen i Chang Yani osvojile su zlatnu medalju u u disciplini sinkronizirane daske na 3 metra u subotu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Chen i Chang, koje su u Pariz stigle osvojivši tri uzastopna naslova svjetskih prvakinja, završile su natjecanje s 337,68 bodova.

Amerikanke Sarah Bacon i Kassidy Cook osvojile su srebro s 314,64 boda, a Britanke Yasmin Harper i Scarlett Mew Jensen broncu s 302.28 bodova.

Kina je do sada osvojila šest olimpijskih naslova zaredom u ovoj disciplini, koja je uvedena u program Igara 2000. godine.

Australka Brown uvjerljiva na kronometru

Australska biciklistica Grace Brown (32) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u vožnji na kronometar na Olimpijskim igrama u Parizu.

Brown, koja je ranije ove godine najavila završetak karijere nakon Igara u Parizu, po kišnim je uvjetima u Parizu stazu dugačku 32.4 kilometra svladala za 39:38.24 minuta, odnosno prosječnom brzinom od čak 49 kilometara na sat i u potpunosti je dominirala natjecanjem, od drugoplasirane Britanke Anne Henderson (25) ostvarila je 1:31.59 minuta bolje vrijeme, dok je od brončane Amerikanke Chloe Dygert (27), inače aktualne svjetske prvakinje na kronometru, bila brža za 1:32.46 minuta.

Za iskusnu Brown ovo je prvo odličje s velikih natjecanja i odmah je zlatna čime je uvelike otplatila 'dug' otprije tri godine iz Tokija kada je bila četvrta. Dygert je na kraju srebro izgubila za samo 87 stotinki, a mnogo je više vremena izgubila u padu u jednom od zavoja na skliskim pariškim ulicama koji joj se dogodio 10-ak kilometara prije cilja.

Evenepoel svjetskom naslovu dodao i olimpijski u vožnji na kronometar

Belgijska biciklistička superzvijezda Remco Evenepoel (24) naslovu svjetskog prvaka u vožnji na kronometar u subotu je pridodao i naslov olimpijskog pobjednika u toj disciplini.

Evenepoel je samo šest dana nakon osvajanja trećeg mjesta na "Tour de Franceu" izvrsnu formu potvrdio i na kišom natopljenim ulicama Pariza, on je 32.4 kilometara dugačku stazu svladao za 36:12.16 minuta, odnosno prosječnom brzinom od 53.7 kilometara na sat.

Srebro je sa 14.92 sekundi zaostatka za Evenepoelom osvojio aktualni svjetski doprvak Talijan Filippo Ganna (28), specijalist za vožnju na kronmetar koji u svojim vitrinama ima i dva svjetska zlata (2020, 2021) u ovoj disciplini, dok je do bronce stigao još jedan Belgijanac Wout Van Aert sa 25.83 sekundi iza svog zlatnog sunarodnjaka.

Zlato za džudaše Tsunodu i Smetova

Japanska džudašica Natsumi Tsunoda u kategoriji do 48 kg, te Kazahstanac Jeldos Smetov u kategoriji do 60 kg osvojili su zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu.

Tsunoda je do najvećeg uspjeha u karijeri stigla nakon što je u finalu pobijedila Mongolku Baasankhuu Bavuudorj, dok su bronce osvojile Šveđanka Tara Babulfath i Francuskinja Shirine Boukli.

Tsunoda je bivši trostruka svjetska prvakinja (2021, 2022, 2023), dok je Mongolka bila aktualna svjetska prvakinja iz 2024. Za obje džudašice to su prva olimpijska odličja.

U muškoj kategoriji do 60 kg slavio je Kazahstanac Smetov koji je nakon bronce iz Tokija i srebra iz Rio de Janeira napokon osvojio i olimpijsko zlato.

U finalu je bio bolji od Francuza Luka Mkheidzea. Bronce su osvojili Japanac Ryuju Nagayama i Španjolac Francisco Garrigos.

Francuskoj zlato u ragbiju 7

Francuska muška reprezentacija u ragbiju 7 osvojila je naslov olimpijskog pobjednika na OI u Parizu, svjetski prvaci i domaćini OI u finalu su na Stade de Franceu svladali branitelja naslova Fidži sa 28-7 (7-7).

Fidži, koji je do ove utakmice imao stopstotni učinak na olimpijskim igrama, osvojio je zlato u Rio de Janeiru 2016. i u Tokiju prije tri godine i to sa svim pobjedama, a i u Parizu je u prvih et nastupa imao sve pobjede, poveo je u finalu sa 7-0 polaganjem i pretvaranjem nakon samo minutu i pol igre. Francuska je do odlaska na odmor poravnala na 7-7, da bi u nastavku na teren stupio jedan od najboljih ragbijaša današnjice Antoine Dupont i praktički sam osigurao pobjedu Francuskoj.

Naime, Dupont je nakon odlične finte osvojio više od pola terena te potom na metar od zadnjeg polja dodao Grandidieru Nkanangu za polaganje nakon samo 20 sekundi igre u drugom poluvremenu. Do kraja susreta upravo je Dupont postigao još dva polaganja za konačnih uvjerljivih 28-7 za Francusku.

Brončanu medalju osvojila je reprezentacija JAR-a koja je u dramatičnoj završnici svladala Australiju sa 26-19. JAR je sredinom drugog poluvremena bio u dobitnoj poziciji, vodio je sa 19-7 i imao igrača više no Australija je s dva polaganja stigla do 19-19 i imala priliku pretvaranjem povesti sa 21-19. No, Dietrich Roache je 18 sekundi prije isteka vremena promašio, da bi JAR u svom posljednjem napadu preko Shauna Williamsa stigla po polaganja vrijednog olimpijske medalje.

Dva zlata i dva srebra za Australiju

Prvi dan plivačkih natjecanja na Olimpijskim igrama u Parizu protekao je u znaku australskih predstavnika koji su u četiri finala osvojili dva zlata i dva srebra.

Do zlata su stigli Ariarne Titmus u utrci plivačica na 400 metara slobodno te ženska štafeta na 4x100 metara slobodno, dok su srebra osvojili Elijah Winnington u utrci plivača na 400 metara slobodno te muška štafeta na 4x100 metara slobodno.

U iznimno očekivanom finalu plivačica na 400m slobodno 23-godišnja Titmus je obranila naslov olimpijske pobjednice osvojen prije tri godine u Tokiju nadmašivši 17-godišnju Kanađanku Summer McIntosh te američku plivačku instituciju 27-godišnju Katie Ledecky. Titmus je praktički vodila od prvog do zadnjeg metra te je na cilj stigla s vremenom 3:57.49. Mlada McIntosh držala se blizu, ali niti jednom nije ozbiljno zaprijetila te je osvojila srebro sa 3:58.37, dok je Ledecky kompletirala kolekciju medalja u ovoj disciplini, nakon zlata iz Rija 2016. i srebra iz Tokija 2021. u Parizu je osvojila broncu sa 4:00.86. Za Ledecky je ovo ukupno 11. olimpijska medalja, a prva bronca, nakon sedam zlata i tri srebra.

Australske plivačice osvojile su četvrto uzastopno zlato na 4x100 metara slobodno, Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon i Meg Harris plivale su novi olimpijski rekord od 3:28.92 što je bilo potrebno kako bi se nadmašile srebrne Amerikanke koje su sa 3:30.20 postavile novi kontinentalni rekord te brončane Kineskinje koje su sa 3:30.20 također ostvarile novi rekord svog kontinenta.

U utrci muških štafeta do zlata su stigle SAD s vremenom 3:09.28 u sastavu Jack Alexy, Chris Guiliano, Hunter Armstrong i Caeleb Dressel, a za Dressela je ovo osmo olimpijsko zlato u karijeri. Srebro su sa 3:10.35 osvojili Australci, dok su do bronce sa 3:10.70 stigli Talijani.

Nijemac Lukas Maertens (22) osvojio je zlato na 400 metara slobodno s vremenom 3:41.78, on je dugo vremena plivao u ritmu bržem od onoga svog sunarodnjaka Paula Biedermanna kada je postavljao svjetski rekord prije 15 godina, no u završnici je ipak posustao, ali je svejedno bio neuhvatljiv za konkurenciju. Za Maertensa je ovo prvo zlato u karijeri nakon dvije bronce i jednog srebra sa svjetskih prvenstava. Elijah Winnington je osvojio srebro sa 3:42.21, a Kim Woo-min iz Južne Koreje broncu sa 3:42.50.

REZULTATI FINALA,

PLIVAČI,

400m slobodno:

1 Lukas Maertens (Njem) 3:41.78

2 Elijah Winnington (Aus) 3:42.21

3 Woomin Kim (J. Kor) 3:42.50

4 Samuel Short (Aus) 3:42.64

5 Guilherme Costa (Bra) 3:42.76

6 Liwei Fei (Kina) 3:44.24

7 Oliver Klement (Njem) 3:46.59

8 Aaron Shackell (SAD) 3:47.00

4x100m slobodno:

1 SAD 3:09.28

(Jack Alexy, Chris Guiliano, Hunter Armstrong, Caeleb Dressel)

2 Australija 3:10.35

(Jack Cartwright, Flynn Southam, Kai Taylor, Kyle Chalmers)

3 Italija 3:10.70

(Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo)

4 Kina 3:11.28

5 Velika Britanija 3:11.61

6 Kanada 3:12.18

7 Njemačka 3:12.29

8 Mađarska 3:13.11

PLIVAČICE,

400m slobodno:

1 Ariarne Titmus (Aus) 3:57.49

2 Summer McIntosh (Kan) 3:58.37

3 Katie Ledecky (SAD) 4:00.86

4 Erika Fairweather (NZ) 4:01.12

5 Isabel Gose (Njem) 4:02.14

6 Paige Madden (SAD) 4:02.26

7 Maria Fernanda Costa (Bra) 4:03.53

8 Jamie Perkins (Aus) 4:04.96

4x100m slobodno:

1 Australija 3:28.92 - olimpijski rekord

(Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon, Meg Harris)

2 SAD 3:30.20 - američki rekord

(Kate Douglass, Gretchen Walsh, Torri Huske, Simone Manuel)

3 Kina 3:30.30 - azijski rekord

(Yang Junxuan, Cheng Yujie, Zhang Yufei, Wu Qingfeng)

4 Kanada 3:32.99

5 Švedska 3:33.79

6 Francuska 3:34.99

7 Velika Britanija 3:35.25

8 Italija 3:36.51

Oh slavio u sablji, Kong u maču, Szilagyi šokantno ispao

Južnokoreanac Oh Sanguk osvojio zlatnu medalju u sablji, dok je Vivian Kong iz Hong Konga bila najbolja u maču na Olimpijskim igrama u Parizu.

Peterostruki svjetski prvak u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji osvojio je i olimpijsko zlato porazivši u finalu Tunižana Faresa Ferjanija sa 15-11.

Oh je u Tokiju osvojio ekipno zlato, a sada je do najvećeg uspjeha u karijeri stigao i u pojedinačnoj konkurenciji.

U susretu za broncu Talijan Luigi Samuele je porazio Egipćanina Ziada El-Sissyja sa 15-12. Za 37-godišnjeg Talijana bila je to četvrta olimpijska medalja, pri čemu druga bronca uz dva srebra.

Trostruki olimpijski pobjednik iz Londona, Rio de Janeira i Tokija, Mađar Aron Szilagyi (34) iznenađujuće poražen u 2. kolu od Kanađanina Faresa Arfa sa 8-15.

"Još uvijek sam u malom šoku, nisam mislio da će moje putovanje u Parizu trajati tako kratko," kazao je Szilagy koji je okončao svoj san da postane tek šesti olimpijac koji je osvojio četiri uzastopna olimpijska zlata u istoj disciplini.

Do sada su to uspjeli Amerikanac Carl Lewis u skoku u dalj, njegov sunarodnjak Michael Phelps na 200 metara mješovito, Kubanac Mijain Lopez u hrvanju grčko-rimskim stilom u superteškoj kategoriji, Danac Paul Elvstroem u jedrenju, te Amerikanac Al Oerter u bacanju diska.

"Kao da me protivnik pročitao. Bio sam mu otvorena knjiga. U svakom dodiru, ono što je htio, to se i dogodilo," dodao je.

Arfa je dogurao do četvrtfinala u kojem je izgubio od kasnije "zlatnog" Koreanca Sanguka Oha sa 13-15.

U ženskom dijelu programa dijelile su se medalje u maču.

Zlato je osvojila Vivian Kong iz Hong Konga porazivši u finalu Francuskinju Auriane Mallo-Breton sa 13-12.

U susretu za broncu Mađarica Eszter Muhari je sa 15-14 porazila Estonku Nelli Differt