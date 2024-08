Olimpijske igre u Parizu bliže se svom kraju. Nakon šeste hrvatske medalje i šeste taekwondoaške, u četvrtak će u akciju samo jedan hrvatski predstavnik.

Marko Golubić, prošlogodišnji svjetski prvak u kategoriji do 74 kilograma, nastupa u olimpijskoj kategoriji do 68 kilograma u 9.00. Sedmi je nositelj turnira i u prvom mu kolu stiže 10. nositelj, Bernardo Pie iz Dominikanske Republike, a u eventualnom četvrtfinalu mogao bi ga čekati drugi nositelj, Britanac Sinden Bradly. Znači, danas ga čeka izazov života na turniru. Put do medalje bit će mu paklen. Trebat će mu i sreće pritom.

Trinaestog dana natjecanja na XXXIII. Olimpijskim igrama u Parizu održat će se natjecanja u 22 sporta, a u njih 12, atletici, biciklizmu, boksu, dizanju utega, hokeju na travi, hrvanju, jedrenju, kajak/kanuu na mirnim vodama, plivanju, skokovima u vodu, sportskom penjanju i tekvondou, dijelit će se medalje.

