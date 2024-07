Nizozemac se našao u središtu pažnje svjetskih medija nakon što je otkriveno kako je 2016. osuđen na četiri godine zatvora nakon što je u Engleskoj silovao 12-godišnju djevojčicu.

Začudo, nizozemski nacionalni mediji ovoj priči nisu posvetili mnogo pozornosti, ali međunarodni mediji, uključujući BBC, The Daily Mail, CNN i The New York Times, opširno su je pokrili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Van der Velde je imao je 19 godina kada je preko društvenih mreža upoznao 12-godišnju djevojčicu iz Engleske. Iz svoje domovine je otputovao u Milton Keynes kako bi se sastao sa školarkom, te je silovao djevojčicu premda je znao koliko ima godina.

Priznao je tri točke optužnice za silovanje i u Engleskoj je osuđen na četiri godine zatvora. Dopušteno mu je služiti kaznu u Nizozemskoj, gdje pušten nakon godinu dana provedenih iza rešetaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne mogu to promijeniti'

Nekoliko mjeseci kasnije nastavio je karijeru, a sa svojim suigračem Matthewom Immersom je uspio izboriti vizu za nastup u Parizu. Nizozemski olimpijski odbor i Nizozemski odbojkaški savez pružili su mu podršku, a Međunarodni olimpijski odbor (MOO) priopćilo je kako nema nikakvu ulogu u odluci Nizozemskog odbojkaškog saveza da osuđenog silovatelja odabere za OI.

"Ne mogu to promijeniti, pa ću morati snositi posljedice. Bila je to najveća pogreška u mom životu," kazao je Van der Velde u razgovoru za nizozemske medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nizozemski odbojkaški savez (Nevob) podržava Van de Veldeovo sudjelovanje u Parizu.

"Znamo Stevenovu povijest. Osuđen je prema engleskom zakonu i odslužio je svoju kaznu. Od tada smo u stalnom kontaktu sa Stevenom, koji je sada u potpunosti reintegriran u nizozemsku odbojkašku zajednicu. Dokazuje da je uzoran profesionalno i ljudsko biće i nije bilo razloga sumnjati u njega od njegova povratka," naglasio je Michel Everaert, generalni direktor Nevoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentari sa svih strana

Britanska nacionalna dobrotvorna organizacija za zaštitu djece (NSPCC) osudila ga je zbog izjava koje je dao nakon izlaska iz zatvora.

"Van de Veldeov nedostatak kajanja i samosažaljenja oduzima dah. Možemo samo zamišljati koliko je potresno njegovoj žrtvi ako vidi njegove komentare," poručili su iz NSPCC-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: profimedia

Nizozemac zbog svoje prošlosti neće biti smješten u Olimpijskom selu nego izvan njega, a Nizozemski olimpijski odbor donio je odluku da van de Veldea drži podalje od novinara tako što mu ne dopušta prolazak kroz mix zonu nakon susreta.

Komentari na odluku Nizozemskog olimpijskog odbora stižu sa svih strana, oglasio se i Australski olimpijski odbor poručivši kako "nikada ne bi bi izabrali osuđenog silovatelja za Olimpijske igre".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Imamo stroga pravila'

"Kad bi sportaš ili član osoblja imao takvu povijest, ne bi mu bilo dopušteno da bude član našeg tima," kazala je šefica Misije australske reprezentacije Anna Meares. "Imamo stroga pravila o zaštiti unutar našeg tima," dodala je.

Oglasile su se i skupine za prava žena i sportaša. "Van de Veldeova prisutnost u nizozemskom olimpijskom timu ne poštuje i obezvrijeđuje žrtvu njegova zločina. Njegovo sudjelovanje šalje poruku svima da sportsko umijeće pobjeđuje zločin," poručila je Kate Seary, suosnivačica i direktorica Kyniska Advocacy koja radi na zaštiti i poštivanju žena u sportu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glasnogovornik Međunarodnog olimpijskog odbora Mark Adams ponovio je kako to tijelo nije imalo nikakvu ulogu u odluci o odabiru van de Veldea za Igre. Odabir sportaša za Olimpijske igre ovisi o svakom nacionalnom odboru.