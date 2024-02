NHL derbi New Yorka između Islandersa i Rangersa odigran je na MetLifeu stadionu u East Rutherfordu, a pred 79.690 gledatelja slavili su Rangersi sa 6-5 nakon produžetka.

Inače, na ovom stadionu igrat će se finale Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. kojem će domaćini biti SAD, Kanada i Meksiko.

Ako ste možda pomislili da je srušen rekord NHL utakmice, ovo je bila tek treća najposjećenija NHL utakmica u povijesti. Winter Classic između Detroit Red Wingsa i Toronto Maple Leafsa 2014. na Ann Arboru u Michiganu pratilo je 104,173 gledatelja, dok je Winter Classic 2020. između Dallas Starsa i Nashville Predatorsa na Cotton Bowlu u Dallasu privukao 85,630 gledatelja.

Što se same utakmice tiče, gosti su poveli preko Gustafssona, no potom su domaćini zabili četiri gola u nizu. Ipak, do kraja druge trećine Rangersi se vraćaju na samo gol zaostatka.

Romanov je zabio za 5-3 početkom posljednje trećine, da Kreider i Zibanejed odveli utakmicu u produžetke, gdje je junak gostiju bio Panarin.

Rangersi su se ovom pobjedom učvrstili na prvom mjestu skupine Metropolitan sa 75 bodova, dok su Islandersi peti s 58 bodova.

