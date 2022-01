Nevjerojatna priča dolazi iz svijet hokeja. Brian Hamilton pomoćni je trener kanadskih Vancouver Canucksa, a on je trenutačno u potrazi za navijačicom koja mu je spasila život, piše Vancouver Sun.

Na gostujućoj utakmici protiv Seattle Krakena Hamilton je sjedio na svojem uobičajenom mjestu na klupi za Stručni stožer. Odmah iza njega je sjedila Nadia Popovici, studentica koja će od jeseni pohađati medicinu.

Tajming spasio život

Ona je na njegovu vratu primijetila madež koji joj je izgledao vrlo sumnjivo pa mu je na mobitel napisala poruku: "Madež na vašem vratu potencijalno je kancerogen. Molim vas, posjetite liječnika."

Zatim mu je pokazala mobitel, a on je preko zaštitne ograde pročitao poruku. Odlučio ju je poslušati i otišao je kod specijalista na pregled nakon čega mu je ustanovljen vrlo zloćudan melanom.

No, liječenje je započeo na vrijeme, a doktori su mu kako mu je tajming spasio život.

'Spasila mi je život'

"Produžila mi je život. Imam divnu obitelj, divnu kćer. Ona mi je spasila život. Nije me izvela iz zapaljenog automobila, kao u nekoj bajci, ali me je izvela iz spore vatre", stoji u priopćenju Hamiltona u kojem on zahvaljuje Popovici.

"Želim da svi znate da se ne radi o meni. Riječ je o nevjerojatnoj osobi koja je odvojila vrijeme da primijeti nešto zabrinjavajuće, a zatim pronašla način da na to ukaže tijekom kaosa hokejaške utakmice. Napravila je sve u svojoj moći da privuče pažnju s tribina dok sam radio svoj posao na klupi Canucksa."

Hamilton je rekao da će poruka koju mu je Popovici prenijela na svom telefonu zauvijek ostati urezana u njegov um, čak i iako je isprva nije registrirao. "Njezina upornost je ono što mi je spasilo život."

Uplatili joj deset tisuća dolara za školovanje

Klub je objavio poruku kojom je želio uspostaviti kontakt s obitelji što su i uspjeli.

Zatim su uplatili deset tisuća dolara u fond za njezino školovanje. Ona je rekla da joj je boja madeža bila neobična, a s obzirom na to da je kratko vrijeme stažirala na onkologiji, jako se zabrinula.