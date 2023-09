Mlada hrvatska atletičarka Jana Koščak nominirana je za najbolju mladu atletičarku Europe (Rising Star) u izboru Europske atletske federacije (EA).

Europska atletska federacija (EA) objavila je imena deset nominiranih u ženskoj kategoriji i među njima je i 17-godišnja Varaždinka, a o pobjednici odlučuju glasovi navijača na društvenim mrežama te glasovi nacionalnih federacija, predstavnika medija i stručnog žirija.

Koščak ima najbolji rezultat u sedmoboju u svijetu do 18 godina (6293), najbolji rezultat u dvoranskom petoboju do 18 godina (4585), vodeća je u svjetskom poretku sedmobojki do 20 godina (6293), ima najbolji skok u vis (1,92 cm) do 18 godina i ima sedmi najbolji rezultat svih vremena u sedmoboju u kategoriji do 20 godina.

Na žalost, Koščak nije mogla nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti jer se ozlijedila na EP U20 u Izraelu.

Za Janu Koščak se do 2. listopada može glasati na Instagramu i Facebooku Europske atletske federacije (European Athletics), kao i na Twitteru.

Osim mlade Varaždinke u ženskoj kategoriji nominirane su su Talijanka Larissa Iapichino, europska U23 prvakinja u skoku u dalj, Finkinja Silja Kosonen, europska U23 prvakinja u bacanju kladiva, Njemica Olivia Guerth, europska U23 prvakinja na 3.000m s preprekama, Latvijka Agata Caune, europska U20 prvakinja na 3.000m i na 5.000m, Irkinja Rhasidat Adeleke, četvrta u svijetu na 400 m, Nina Chioma Nadbuisi iz Njemačke, europska U20 prvakinja u bacanju kugle, Angelina Topić iz Srbije, europska U20 prvakinja u skoku u vis, Nizozemka Alida Van Daalen europska U20 prvakinja u bacanju kugle i u bacanju diska te Švicarka Audrey Werro, eurospka U20 prvakinja na 800 m.

Svečanost proglašenja dobitnika održat će se u Vilniusu 21. listopada.

