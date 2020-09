MATIJA MARINIĆ BEZ FINALA: Hrvatski olimpijac nije mogao protiv operacije koljena i premalo treninga

Matija Marinić nije uspio izboriti nastup u finalu Europskog prvenstva u slalomu na divljim vodama

Kanuist Matija Marinić u nedjelju nije uspio izboriti nastup u finalu Europskog prvenstva u slalomu na divljim vodama, koje se održava u Pragu. Posljednjeg dana Europskog prvenstva u polufinalnoj utrci zauzeo je 16. mjesto, a u finale je ušlo deset najbržih.

Četvrta vrata bila kobna

“Četvrta vrata bila su mu kobna. Nakon što je napravio veliku tehničku pogrešku na tim vratima, pokušavao se koncentrirati da dalje ne griješi, no i na idućim je vratima imao dosta dodira. Sve to usporilo ga je i donijelo mu kaznene bodove zbog čega je pao na 16. mjesto. Takva vožnja odraz je dugog razdoblja bez treninga i natjecanja. No, nastupom hrvatske reprezentacije na ovom Europskom prvenstvu ne smijemo biti nezadovoljni. Povratak na natjecanja, kojih nije bilo pola godine, za sve je psihički izuzetno važan. Sada znamo gdje smo i krećemo u novi ciklus treninga”, kazao je Stjepan Perestegi, trener hrvatske reprezentacije.

Matija Marinić svjestan je da mu povratak u pravu formu tek predstoji:

“Na današnji rezultat utjecali su moj oporavak od operacije koljena i premalo treninga na divljim vodama zbog pandemije koronavirusa. Do nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju u srpnju iduće godine imam dovoljno vremena da se vratim u formu koja me može približiti osvajanju odličja”.

Branko Lovrić, glavni tajnik Hrvatskog kajakaškog saveza i izbornik hrvatske reprezentacije, u Pragu se susreo s visokim predstavnicima Međunarodne kajakaške federacije. Oni su mu otkrili kako se upravo planiraju treninzi za kajakaše i kanuiste pred Olimpijske igre u Japanu. Naime, na stazama koje će se koristiti za natjecanja tijekom Olimpijskih igara kajakaši i kanuisti moći će trenirati 45 dana.

Izborio nastup na OI

Budući da će se u Japan na treninge odlaziti tri puta po 15 dana umjesto jedanput na 45 dana, kako se išlo uoči prethodnih Olimpijskih igara, hrvatskim će predstavnicima to biti zahtjevno financijski i organizacijski. No, nadaju se da će takvo treniranje moći pretvoriti u prednost te uloženi trud kapitalizirati odličjem.

Kanuist Marinić trenutno je jedini iz hrvatske reprezentacije koji je izborio nastup na Olimpijskim igrama. Kajakaši će isto pokušati na kvalifikacijskim natjecanjima u svibnju iduće godine.