SJAJNO / Luka na Korzu zasjenio najveće zvijezde relija: Pogledajte scene o kojima će se dugo pričati

WRC Croatia Rally u petak je službeno krenuo iz Zagreba preko Platka do riječkog Korza, a tamo je bila RTL-ova reporterka Ida Balen. "Najveće zvijezde među reli vozačima su tako i dočekani u Rijeci. Svatko želi barem do jednog autograma. Iako je utrka žestoka, natječe se 68 posada iz 35 zemalja. Sve je zasjenio Luka. Zapravo je samo zbog ovog došao iz Raba i čekao sat vremena da bi se susreo sa svojim idolima. To zaslužuje da s ovim klincem počne priča", ispričala je RTL-ova reporterka, a više pogledajte u videu.