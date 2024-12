Ljutić presretna nakon pobjede: 'Ne znam što se dogodilo, osjećala sam da mi srce kuca jače'

Zrinka Ljutić je u nedjelju pobjedom u slalomu za Svjetski kup u austrijskom Semmeringu postala četvrta članica hrvatske alpske skijaške reprezentacije koja se popela na najvišu stubu pobjedničkog postolja u ovom natjecanju te jedina skijašica uz Janicu Kostelić kojoj je to uspjelo.

Slavila je na stazi na kojoj je i Janica ostvarila dvije pobjede, na stazi na kojoj je prije točno četiri godine vozila i svoju prvu utrku u Svjetskom kupu, kad nije uspjela izboriti nastup u drugoj vožnji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prva pobjeda u Semmeringu, gdje sam prvi put startala i u Svjetskom kupu. Stvarno sam sretna i ponosna na sebe, na cijeli tim. Vrlo dobro smo radili i ovo je samo potvrda toga", rekla je 20-godišnja Zagrepčanka nakon što je u obje vožnje ostvarila najbolje vrijeme i najbližu konkurenticu, Njemicu Lenu Duerr, nadmašila za jednu sekundu i 75 stotinki.

"Da, ogromna prednost. Nisam uopće razmišljala o tome s kolikom bi prednošću htjela pobijediti. Samo sam htjela pobijediti. Tako je ispalo i stvarno sam s tim jako zadovoljna."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zrinka je za prvu vožnju imala malu prednost, jer je postavljač bio njen otac i trener Amir Ljutić.

"Nije bilo nikakvog dogovora, ali sam 'skužila' da smo trenirali slične promjene ritma na treninzima prije. Samo mi je rekao "ovo ti odgovara i napadni". I uspjela sam to napraviti. Za drugi 'lauf' - isti recept. Znala sam da moram biti jako aktivna, uvijek ispod svega, jer je bilo već 'špura'. Presretna sam da sam uspjela doći do cilja i pobijediti."

Nakon prve vožnje je imala pola sekunde prednosti pred Lenom Duerr, te gotovo za sekundu bolje vrijeme od trećeplasirane Švicarke Camille Rast i prvi put u karijeri je dočekala drugu vožnju kao posljednja u startnoj kućici.

"Osjetila sam da mi srce kuca dosta jače nego inače, ali imala sam baš snažnu volju i ideju, kako sam to zamislila i kako ću to realizirati. I nisam popuštala do kraja, stvarno sam se borila kroz sve - i isplatilo se."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U drugoj vožnji je imala samo jedan kritičan trenutak, negdje na polovici staze, kad je u jednoj 'vertikali' izgubila ravnotežu.

"Ne znam točno što se desilo. Činilo mi se da mi je možda štitnik zapeo za pancericu pa me to malo 'zaštopalo' i izbacilo iz ravnoteže. Nakon toga sam si rekla "samo ostani u liniji i nosi tempo". Na kraju tamo nisam ni izgubila na vremenu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čestitke su počele stizati nekoliko trenutaka nakon što je prošla ciljem. Među prvima je čestitala i Janica Kostelić

"Da, Janica je čestitala. Ona je bila sa mnom ovdje kad sam prvi put startala u Svjetskom kupu. Drago mi je da smo još u kontaktu, da sve prati. Također je čestitao i velikan Tomba, i Petra Vlhova koja je danas bila u cilju. Čestitala mi je, onako od srca, i to mi je bilo jako drago", rekla je uz širok osmjeh Zrinka Ljutić, dok je njen otac isijavao sreću slušajući njene riječi i vjerojatno se prisjećajući svega što su prošli da bi dočekali ovaj dan.

"To je dugotrajan put. Išli smo korak po korak, nikad nismo preskakali neke stepenice. Neki su očekivali da će to možda ići i brže, ali ja sam vjerovao da ćemo, ako tako sustavno radimo, dugoročno doći dalje", rekao je Amir Ljutić koji je našao način da njegova djeca treniraju i kad je sve stalo - u doba korone.

Tad su Ljutići u Innerkremsu, onom istom austrijskom mjestašcu u kojem su svoje skijaško umijeće brusili Ivica i Janica Kostelić uz svog oca Antu, mjesec dana trenirali, iako žičare nisu radile. Za svaki spust su planinarili od cilja do starta postavljene staze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije možda doprinijelo konkretno nekakvom skijaškom rezultatu, ali dugoročno je to bilo jačanje karaktera", reći će Zrinkin otac koji je u danu kad je njegova kći prvi put bila vodeća nakon prve vožnje i prvi put pobijedila u utrci Svjetskog kupa, debitirao kao postavljač staze.

"Da, sve se to složilo u jednom danu. Neki interni dogovor u timu je bio da Goran Rački (trener Leone Popović) postavlja slalom, ali budući da zbog Leonine ozljede on nije mogao, morali smo se presložiti. To smo napravili u zadnja dva tjedna. Analizirali smo, izvukli smo sve ono što je bilo najbolje i najlošije na dosadašnjim utrkama i probali smo napraviti neki plan kako ta staza mora izgledati da nam donese neku prednost."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I napravili su odličan posao. Nakon današnje pobjede u Semmeringu Zrinka Ljutić je druga u ukupnom redoslijedu za Veliki kristalni globus, treća je najbolja slalomašica, a četvrta u poretku za Mali kristalni globus u veleslalomu.

"Predobro zvuči ova statistika. Vidim da stvarno nisam daleko od tog Globusa. Naravno, neću sad o tome razmišljati, fokusirat ću se na svaku utrku posebno pa ćemo vidjeti."

Na prvi sljedeći nastup neće morati dugo čekati. Već 4. i 5. siječnja će Kranjska Gora biti domaćin veleslalom i slaloma za Svjetski kup.

"Idemo sutra kući, trenirat ću na Sljemenu jedan dan i malo se odmoriti prije Kranjske Gore. Program će biti stvarno zgusnut, sezona je u zamahu, ali dobro se osjećam. Samo da ostanem svježa na tom svom putu i mislim da će biti još lijepih rezultata", poručila je Zrinka Ljutić, ponosna vlasnica 60. pobjede hrvatskih skijaških reprezentativaca u Svjetskom kupu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO; Hrvatski kapetan emotivnom porukom još jednomnajavio svoj kraj: 'Nadam se da ćemo napraviti dobar rezultat'