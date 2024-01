PRVA REAKCIJA / Zrinka Ljutić nakon rezultata karijere teško pronalazila riječi: 'Nije mi još došlo do glave što se dogodilo...'

Zrinka Ljutić (19) osvojila je sjajno drugo mjesto u slalomu u slovačkoj Jasni, a brža od nje bila je samo Mikkaela Shiffrin (+0.14). To je hrvatskoj skijašici najbolji rezultat u karijeri. Nakon velikog uspjeha naša skijašica podijelila je svoje dojmove. "Presretna sam i mislim da mi još nije došlo do glave što se dogodilo. Vidjelo se koliko sam blizu bila pobjedi i to mi je lijepo za vidjeti", rekla je Zrinka, a više pogledajte u videu, koji nam je ustupio HSS.