Vaterpolisti dubrovačkog Juga igrat će u skupini B nove sezone Lige prvaka zajedno sa aktualnim prvakom talijanskim Pro Reccom, njemačkim klubovima Waspo 98 Hannover i Spandau 04 Berlin, pobjednikom Eurokupa Marseilleom, Steauom iz Bukurešta, te sa još dvije momčadi koje prođu tri kruga kvalifikacija. To je odlučeno u petak na ždrijebu u talijanskoj Ostiji.

Mladost u drugoj rundi

Zagrebačka Mladost uključuje se u borbu za Ligu prvaka u drugoj rundi kvalifikacija, koja je na rasporedu od 8. do 10. listopada.

Skupinu A čine europski viceprvak Ferencvaroš, španjolska Barceloneta, grčki Olympiacos, Dinamo iz Tbilisija, dva srpska kluba Novi Beograd i Radnički iz Kragujevca, te dva kluba koja prođu kvalifikacije.

Final Eight u Beogradu

Natjecanje u grupnoj fazi počinje 26. listopada i trajat će do 15. lipnja sljedeće godine , a završni turnir (Final Eight) bit će održan u Beogradu od 30. lipnja do 2. srpnja, a siguran sudionik bit će Novi Beograd koji je domaćin turnira.