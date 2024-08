Porazom od reprezentacije SAD u 5. kolu A skupine olimpijskog turnira u Parizu, Barakude su u skupini zauzele četvrto mjesto, a time dobile Španjolsku za suparnika u četvrtfinalu koje je na rasporedu u srijedu, 7. kolovoza. Momčad SAD je naime svladala Hrvatsku u 5. kolu A skupine 14:11.



Utakmica u otvaranju nije ‘mirisala’ na dobro. Suparnik je pogađao iz svih situacija, iz vanjske linije, jednom i iz kontre, pa onda peterca. Obrana naša nije bila na visini zadatka. Izbornik Tucak je pokušao rotacijama, pa i vratara, te je tako Bijač već nakon prve četvrtine zamijenio Popadića koji je počeo. Nakon prve četvrtine je bilo 5:2 za suparnika, a nakon druge 10:5 čak. Pred sam kraj druge četvrtine Amerikanci su vodili čak 10:3, da bi golovima Harkova i Fatovića smanjeno na 10:5. Još uvijek jako velika razlika. Razlika koju je bilo teško nadoknaditi, ‘uhvatiti’ u drugom dijelu. Taj dio igre jest odigran nešto bolje, ali minus 5 se više nije dalo za stići odnosno anulirati.

'Ništa nije štimalo'

''Ne sjećam se kada smo primili u prve dvije četvrtine toliko golova, 10 čak. Ništa nije štimalo danas. Niti smo imali obranu, niti napad, niti strijelaca, niti vratara. Teško je pronaći pravu riječ koja može opisati ovaj naš sadašnji raspad u utakmici protiv Amerikanaca. Raspad koji se dogodio u našoj igri, u našim glavama. Ne znam što je razlog toga. Vjerojatno nismo glavama bili u utakmici. Vjerojatno je ta kalkulacija prije utakmice, što i kako i na koga, a ne da smo spremni ući u pravu borbu. Za to očito nismo bili spremni, počevši od mene pa do zadnjeg igrača. Sad imamo teži put, sami smo ga kreirali i prema tomu nema se tu puno što pametnijeg reći'', razočarano je poručio izbornik Ivica Tucak.

Luka Lončar kazao je: ''Svi smo krivi, od prvog do zadnjeg i tu nema bježanja od odgovornosti. Analizirat ćemo zašto se to dogodilo. Ovako odmah nakon utakmice je to teško reći. Mislim, sve smo pripremali kao i za sve ostale utakmice dosad. Jednostavno smo mi ušli moćno, a mi smo bili premekani. Kasnije, kad smo uspostavili ritam pokazali smo da jasno možemo igrati sa svakim. Čak i sa njima. Možda je čak bilo onako, blizu i da stignemo.''

'Što prije zaboraviti'

''Koštao nas je loš ulazak u utakmicu. Izgubili smo agresivnost. Pokušali smo se mi vratiti, ali jednostavno, prevelik je to zaostatak bio. Nismo podcijenili Amerikance, naravno, ali to je takav valjda dan bio. Treba ga što prije zaboraviti. Od srijede kreće jedan drugi, novi, još žešći turnir. Siguran sam ja da nije ni Španjolcima pretjerano drago što igraju s nama. Moramo se što prije odmoriti, zaboraviti na ovo i pripremiti. Siguran sam da imamo svoje šanse. Igrali smo sa Španjolskom dosta puta'', rekao je nakon poraza Loren Fatović.

Najbolji u redovima Hrvatske bio je Konsantin Harkov koji je zabio pet golova:

''To što sam ja dao 5 golova, ne znači mi puno jer smo izgubili. Igrali smo loše, nismo ušli čvrsto i onda je rezultat takav kakav je.''

Španjolci stopostotni

Španjolska je grupnu fazu olimpijskog turnira odradila besprijekorno - 5 pobjeda ostvarila je na toliko utakmica. Posljednja ''žrtva'' bila je Francuska koju su Španjolci porazili s 10-8.

