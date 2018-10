HOO OBJASNIO ODLAZAK NAŠE OLIMPIJKE: ‘Žalimo, odnosi su bili narušeni, a jaz nepremostiv’

Daria Obratov odsad će nastupati pod nizozemskom zastavom

Najbolja hrvatska sanjkašica Daria Obratov oglasila je putem Facebooka da neće više nastupati za Hrvatsku te otkrila da će odsad braniti boje nizozemske zastave. Objasnila je svoju odluku riječima da nema podrške čelnnih ljudi Saveza, odnosno sukus njenog objašnjena svodi se na:

“Unatoč mojoj volji i želji da uspostavimo komunikaciju nisu odgovarali na moje pozive već su mi se nakon dugo vremena bez odgovora javili i rekli da čelni čovjek ne želi sa mnom ostvariti komunikaciju te kako bi bilo najbolje da prekinemo suradnju.”

Nepremostiv jaz

Oglasio se po ovom pitanju sad i Hrvatski olimpijski odbor (HOO) koji je objavio kako je ostao nemoćan u internom sukobu Darije Obratov s Hrvatskim sanjkaškim savezom

“Iznimno cijenimo činjenicu da je Daria Obratov bila prva hrvatska olimpijka u sanjkanju, to je ono što će ostati za sva vremena. Istodobno, žao nam je što je došlo do ove situacije, a posebno zato što smo svjesni da je to posljedica razmimoilaženja između Darije i njezina matičnog Saveza. Hrvatski olimpijski odbor pokušao je izgladiti narušene odnose, organizirajući sastanak svih strana netom poslije Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Očekivali smo da će nesuglasje biti prevladano, nažalost, sadašnja Darijina odluka ukazuje na to da je jaz ipak bio nepremostiv,” poručili su iz HOO-a.

Evo što Mateša kaže

“HOO se ne smije miješati u strateška pitanja nacionalnih sportskih saveza, još manje narušavati njihovu autonomnost u odlučivanju. Ono što je bilo u našoj moći uspješno samo odradili za Dariju. Kandidirali smo je za fair play nagradu Europskog fair play pokreta i ona je dobitnica europskog priznanja “Spirit of Fair Play” koje će joj biti uručeno krajem godine,” rekao je predsjednik HOO-a Zlatko Mateša.

RAZOČARANA OLIMPIJKA NAPUŠTA HRVATSKU: ‘Ovdje više ne vide budućnost u meni. Prihvatila sam ponudu druge države’

Iz HOO-a su poručili da što se tiče obećane potpore Dariji Obratov za nastavak karijere, to je i dalje bilo ostvarivo, ali uglavnom u okvirima Hrvatskog sanjkaškog saveza, s kojim je, nažalost, sanjkaška olimpijka u višemjesečnom internom sukobu.

Bez potpore

Prilikom posjeta Darije Obratov HOO-u i sastanka s predsjednikom Zlatkom Matešom i glavnim tajnikom Josipom Čopom sredinom ožujka ove godine, obećano joj je posredništvo u zahtjevima za možebitnu suradnju s tvrtkom Rimac i Institutom Ruđer Bošković za izradu natjecateljskih sanjki. Međutim, od relevantnih osoba iz oba konzultirana potencijalna partnera stigao je odgovor da nisu u stanju udovoljiti takvom zahtjevu. Daria je iskazala želju i za statusom ugovorne pričuvnice u Oružanim snagama RH, ali ni to nije bilo moguće realizirati.

Prema riječima Nevena Šavore, ravnatelja Odjela za istraživanje i unaprjeđenje razvojnih programa HOO-a, za ulazak u taj program HOO-a i MORH-a nužan je status vrhunskog sportaša ili sportašice, a sukladno tome, među aktualnim korisnicima programa gotovo sve odreda su osvajači olimpijskih, svjetskih i europskih medalja (braća Sinković, Damir Martin, Šime Fantela, Giovanni Cernogoraz, Snježana Pejčić…). I skupina sportaša koja konkurira za skorašnji ulazak u taj program također pripada u kategoriju medaljaša s velikih natjecanja (predvodi ih svjetski gimnastički prvak Tin Srbić). Sam nastup na ZOI-ju ili nekom drugom velikom natjecanju trenutačno je daleko od potrebnih kriterija…

“HOO žali za svakim našim sportašem ili sportašicom koji se odluče promijeniti zastavu pod kojom će ubuduće nastupati i u okviru svojih mogućnosti uvijek će se zauzimati da se to ne dogodi,” poručili su iz krovne kuće hrvatskog sporta.