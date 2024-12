Olimpijca optužuju za seksualno zlostavljanje maloljetnica: 'Čini se da sam sada neprijatelj cijelog svijeta'

Gervasio Deferr (44), španjolski gimnastičar i osvajač dvije zlatne olimpijske medalje (2000. i 2004.), demantirao je optužbe za seksualno zlostavljanje maloljetnica.

Optužbe su objavljenje u listu El Pais i navodno se radilo o tri maloljetne osobe, no optužba nije podnesena jer bi, kako piše Marca, nastupila zastara.

Sada je Deferr demantirao optužbe, tvrdeći da su optužbe utemeljene na anonimnim izvorima koji nisu specificirali što se i kada dogodilo.

"Ne znam zašto je sve ovo došlo i nitko mi ništa nije priopćio. Znam isto što i svi vi, a to je da me denunciraju iz anonimnog odvjetničkog ureda, od anonimnog zviždača, s još dvije anonimne osobe. Želim zagovarati presumpciju nevinosti. Čini se da sam sada neprijatelj cijelog svijeta, a nije tako. Ono što vam želim razjasniti jest da sam nevin i to mi je vrlo jasno. Zato sam miran. Od sada neću više davati izjave niti razgovarati ni s kim dok ne budem imao više informacija. Stvarno nemam pojma odakle to može doći. S druge strane, želim vam zahvaliti na tisućama poruka podrške koje sam primio otkad se vijest pojavila. Podrška koju sam dobio bila je ogromna", istaknuo je.

Deffer je u mirovini od 2011. godine.

