SIGURNA POBJEDA / Futsal Dinamo u Omišu uzvratio domaćinu i izjednačio u finalu: Mogu li u sljedeće dvije utakmice u Zagrebu do naslova?

U drugom susretu finala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske, Futsal Dinamo je u Omišu pobijedio Olmissum sa 4-2 izjednačivši na 1-1 u seriji na tri pobjede. Nakon što je Olmissum u prvom susretu u Omišu pobijedio sa 2-1, Dinamo je u drugom dvoboju, koji je također odigran u SD Ribnjak, uzvratio pobjedom 4-2. Prvak će postati ona momčad koja prije stigne do tri pobjede, a oba sudionika će biti predstavnici Hrvatske u futsal Ligi prvaka sljedeće sezone. Dinamo je poveo u 19. minuti golom Kristijana Postružina, no tri minute kasnije izjednačio je Nikola Pavić. Gosti su u 30. minuti stiglo do nove prednosti, a pogodak za 2-1 zabio je Kristijan Čekol. Domaćin je pritisnuo, ali je zagrebački sastav četiri minute prije kraja povećao prednost na 3-1. Bila je to brza kontra, lopta je došla na krilo do Čekola koji je ubacio pred gol, ali je Josip Jurlina nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Olmissum je potom povukao golmana kako bi imao igrača više u polju, što je iskoristio Mateo Mužar i dvije minute prije kraja sa svoje polovice zabio u praznu mrežu za 4-1. Nikola Pavić je 89 sekundi prije kraja svojim drugiom golom postavio konačnih 4-2. Treća utakmica na rasporedu je u petak, 26. svibnja u KC Dražen Petrović, a u Zagreb će biti i četvrti ogled u ponedjeljak, 29. svibnja.