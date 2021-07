Aktualni svjetski prvak u formuli 1, Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) pobjednik je utrke za Veliku nagradu Velike Britanije vožene u nedjelju na stazi Silverstone.

Hamilton je do svoje 99. pobjede u karijeri, a osme u utrkama za domaću Veliku nagradu stigao pretekavši Monežanina Charlesa Leclerca (Ferrari) dva kruga prije cilja. Treće mjesto zauzeo je Finac Valtteri Bottas (Mercedes).

Kobna nesreća

Ipak, ključni trenutak utrke dogodio se na samome početku, u prvom krugu kada je došlo do sudara između Hamiltona i vodećeg u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull). Verstappen je krenuo s prve, a Hamilton s druge startne pozicije,

Britanac je u prvih nekoliko zavoja pokušavao preteći Nizozemca koji se uspješno branio, da bi sredinom prvoga kruga došlo do kontakta između prednjeg dijela Hamiltonova bolida i stražnje desne gume Verstappenova bolida. Verstappen je nakon tog kontakta završio u zaštitnoj ogradi i morao odustati. Čak je prevezen i u bolnicu na preglede. Utrka je bila prekinuta 40-ak minuta, a Hamilton je zbog svoje uloge u sudaru kažnjen sa 10 sekundi stajanja u boksu. No, to ga nije spriječilo da se po povratku na stazu uspne sve do vrha.

FIA okrivila Hamiltona

Krovna automobilska organizacija FIA oglasila se nakon što su pregledali nesreću te su utvrdili da je Hamilton bio krivac za ovaj sudar.

"Hamiltonov bolid bio je malo iza Verstappenovog. Hamilton nije dostigao vrhunac zavoja i imao je prostora da izbjegne kontakt. Presuđujemo da je on kriv za ovu nesreću“, stoji u priopćenju FIA-e.

Hamilton se također oglasio nakon ove utrke. Britanac je rekao da mu verstappen nije dao dovoljno prostora u zavoju.

"Uvijek pokušavam dobro procijeniti situaciju, pogotovo kad se utrkujem s Maxom. Znate da je on jako agresivan. Danas sam bio pored njega i on mi nije ostavio ništa prostora“, rekao je Hamilton nakon utrke.

Verstappen je zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu sa 185 bodova, Hamilton sada ima 177, dok je treći Britanac Lando Norris (McLaren) sa 113.