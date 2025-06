Evo što trebate znati o Marku Milanoviću koji je zasjao na međunarodnoj sceni i dominantno osvojio prestižni turnir

Mladi hrvatski hrvač Marko Milanović, sin predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, u nedjelju je postigao izvanredan uspjeh na međunarodnoj sceni. Milanović je osvojio zlatnu medalju na renomiranom UWV turniru THOR Masters, održanom u danskoj prijestolnici Kopenhagenu. Turnir je okupio neke od najboljih europskih hrvača, no Milanović je dominirao konkurencijom i na kraju zasluženo slavio.

Veliki je to uspjeh jer se Marko tek nedavno vratio na strunjaču nakon teške ozljede i operacije kuka.

Iz Hrvatskog hrvačkog saveza poručuju kako je ovo odlična uvertira uoči priprema za Europsko i Svjetsko prvenstvo do 23 godine, gdje će Milanović predstavljati Hrvatsku među najboljima na svijetu.

Od juda do inspiracije s Olimpijskih igara

Iako je danas sinonim za hrvanje, Milanovićev sportski put započeo je na tatamiju. Prvotno se bavio judom, no prijeloman trenutak dogodio se 2016. godine. Inspiriran nastupom hrvatskog hrvačkog olimpijca Bože Starčevića na Igrama u Rio de Janeiru, odlučio je promijeniti sport. Ta odluka pokazala se sudbinskom. Pridružio se Hrvačkom klubu Metalac iz Zagreba, a ironično, upravo ga je Starčević, dvostruki olimpijac i izvor njegove inspiracije, uzeo pod svoje trenersko okrilje.

Pod budnim okom iskusnog mentora, Milanović je brzo počeo pokazivati izniman potencijal. Njegova posvećenost i radna etika ubrzo su se počele pretvarati u konkretne uspjehe, signalizirajući da je hrvatsko hrvanje dobilo novog dragulja.

Medalje, priznanja i podrška sustava

Rezultati nisu dugo čekali. Već 2021. godine, Hrvatski hrvački savez proglasio ga je najboljim mladim kadetom, a iste je godine ostvario i zapažen plasman na međunarodnoj sceni osvojivši peto mjesto na Kadetskom prvenstvu Europe u kategoriji do 92 kilograma.

Godina 2024. donijela je krunu njegove juniorske karijere. Na Europskom prvenstvu za hrvače do 20 godina u Novom Sadu, u najtežoj kategoriji do 130 kilograma, osvojio je brončanu medalju. Na putu do postolja pobjeđivao je predstavnike Litve, Grčke i Armenije, demonstriravši zrelost i snagu potrebnu za najveće pozornice.

Njegov talent i rezultati nisu prošli nezapaženo ni u krovnoj sportskoj instituciji. Hrvatski olimpijski odbor uvrstio ga je u svoj Razvojni program II/1, namijenjen perspektivnim sportašima, čime je i službeno potvrđen njegov status kao jedne od najvećih nada hrvatskog sporta. Početak 2025. godine donio je i nastup na jednom od najjačih europskih turnira, Thor Masters u Danskoj. U iznimno jakoj konkurenciji, Milanović je stekao dragocjeno iskustvo, a zabilježen je i tijesan meč protiv dvostrukog osvajača svjetske juniorske bronce, Amerikanca Adena Attaoa.

Život pod povećalom i očev savjet

Odrastanje uz oca koji obnaša najvišu državnu funkciju neizbježno nosi dodatni pritisak i interes javnosti. Marko je toga svjestan, no u intervjuima ističe kako ga to ne opterećuje. "Svjestan sam da će me ljudi uvijek gledati kao sina predsjednika, ali to me ne dira", izjavio je, pokazujući fokus isključivo na sportske ciljeve.

U jednom je intervjuu otkrio i ključni savjet koji mu je dao otac Zoran Milanović kada se odlučio ozbiljno posvetiti sportu: "Ako se misliš baviti hrvanjem, onda budi olimpijski pobjednik, inače se nema smisla time baviti." Taj savjet postao je vodilja i krajnji cilj njegove karijere. Iako je bio u središtu medijske pozornosti i zbog situacije s ispravljanjem ocjena u Klasičnoj gimnaziji, uspio je taj pritisak ostaviti po strani i nastaviti nizati sportske uspjehe.

S jasnim ciljem, podrškom sustava i nespornim talentom, Marko Milanović kroči putem koji su utabali najveći hrvatski sportaši. Dok brusi formu za seniorske izazove, san o olimpijskom postolju čini se sve dostižnijim, a teret slavnog prezimena postaje samo dodatni motiv na putu prema vrhu.

