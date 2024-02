KOLJENA JEDINI PROBLEM / Charles Coste proslavio 100. rođendan: 'Želim da budete kao ja u mojim godinama'

Najstariji francuski olimpijski pobjednik Charles Coste proslavio je svoj 100. rođendan, i to u društvu voditelja projekta Pariz 2024. i francuskog gradonačelnika. Coste je osvojio olimpijski naslov u biciklizmu na stazi u ekipnoj potjeri na Ljetnim igrama 1948. u Londonu. Rođen je 1924. kada je Pariz posljednji put bio domaćin Ljetnih olimpijskih igara, danas treba hodalicu za kretanje, ali njegovo je sjećanje, kaže, svježe. Prije dvije godine, 74 godine nakon svog podviga, dobio je najviše francusko odlikovanje - Legiju časti. "Svim srcem želim da budete kao ja u mojim godinama, isti - samo bez problema s koljenima kao ja. Imam dobro pamćenje, moja sjećanja su točna u mojoj glavi i to je super. To je nevjerojatno i impresivno."