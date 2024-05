Hokejaši Češke sedmi put u svojoj povijesti postali su svjetski prvaci nakon što su u finalu u Pragu porazili Švicarsku sa 2-0 (0-0, 0-0, 2-0).

Češka je nakon 14 godina ponovo osvojila svjetsku krunu, sedmu u svojoj povijesti, dok je Švicarska ostala bez prvog zlata. Ukupno je osvojila 12 medalja pri čemu četiri srebra i osam bronci.

Finale je razriješeno u posljednjoj četvrtini u kojoj su domaćini zabili oba gola. David Pastrnak je deset minuta prije kraja susreta doveo češku vrstu u prednost, a pobjedu je potvrdio David Kampf golom 19 sekundi prije kraja u praznu mrežu. Odličnu predstavu pružio je i češki vratar Lukas Dostal sakupivši 31 obranu.

U susretu za treće mjesto Švedska je pobijedila Kanadu sa 4-2 (1-0, 0-1, 3-1).

Švedska je povela u 13. minuti golom Carla Grundstroma, a izjednačio je u 23. minuti Dylan Cozens. Kanađani su u petoj minuti posljednje trećine okrenuli rezultat stigavši do prednosti 2-1 golom Luca Pierrea Duboisa, no Šveđani su s tri gol u nizu stigli do pobjede.

Strijelci su bili Erik Karlsson (50), Grundstrom (54) i Marcus Johansson (60).

Za Šveđane je to bila prva medalja nakon 2017. i 2018. kada su bili svjetski prvaci. Ukupno su osvojili 48. medalja pri čemu 11 zlata, 19 srebrnih i 22 bronce.

Iduće godine SP elitne skupine održat će se u Švedskoj i Danskoj. Iz natjecanja su ove godine ispale Velika Britanija i Poljska, u njega se vraćaju Slovenija i Mađarska.