Australski hokejaš na travi Matt Dawson (30) amputirao je dio prsta kako bi se natjecao na Olimpijskim igrama u Parizu.

Dawson je nedavno slomio prstenjak na desnoj ruci. Liječnici su mu dali izbor između amputacije dijela prsta ili puštanja da prst zaraste. Samo jedan način bi mu osigurao nastup u Parizu.

"Nisam imao previše vremena za odluku", rekao je australskoj televiziji Seven Network.

"Imao sam sve informacije koje su mi bile potrebne kako bi donio odluku, ne samo zbog nastupa u Parizu, već i za nastavak života nakon toga," dodao je.

Australski izbornik Colin Batch je pohvalio Dawsona za njegovu hrabrost i predanost, priznavši da nije siguran bi li učinio isto.

"Očito je predan nastupu u Parizu. Nisam siguran da bih ja to učinio, ali on je to učinio. To nije nešto što trener može odlučiti za igrača," kazao je.

Za Dawsona će Pariz biti treće Olimpijske igre, a na posljednjima u Tokiju je osvojio srebrnu medalju. Ima i broncu sa SP-a 2018.

Australija je do sada osvojila jedno olimpijsko zato u hokeju na travi i to 2004. u Ateni. Ima još četiri srebra i pet bronci.

Indija je najuspješnija s osam zlata, te ukupno 12 medalja.