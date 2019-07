OREŠČANIN DOBIO BRBIĆEVU PODRŠKU PA PRIČAO O PRIOPĆENJU: ‘Od sada ćemo se posvetiti samo jednoj stvari’

Progovorio je i o dva primljena gola

Siniša Oreščanin ostaje trener Hajduka, kako smo već komunicirali putem medija, došli smo tu u Sloveniju osobno pružiti podršku treneru, stožeru i momčadi pred predstojeće europske utakmice. Priopćenje? Razumijemo trenera s ljudske strane budući da je bio dosta vezan za svog suradnika, ali te stvari ćemo riješiti unutar četiri zida.

BRBIĆ O SUDBINI SINIŠE OREŠČANINA: Šef Hajduka osvrnuo se na sporno trenerovo priopćenje i otkrio hoće li ostati na klupi

Poručio je to predsjednik hajduka Marin Brbić na poluvremenu prijateljske utakmice protiv Slaska u Sloveniji. Njegove riječi poslije poraza od Poljaka prokomentirao je i sam Oreščanin.

“Moje priopćenje ste vidjeli, to sve stoji, a nakon toga smo rekli da ćemo se baviti nogometom i to je to. Idemo dalje, nogomet je najbitnija stvar”, izjavio je trener Hajduka, čije riječi prenosi Dalmatinski portal.

Osvrnuo se i na dva primljena gola iz prekida.

“Nismo još radili prekide, mislim da se to vidjelo. Prije Malte ćemo morati to provježbati. Baš sam zadovoljan utakmicom, primili smo dva gola iz prekida, ali polovicom prvog i drugim poluvremenom možemo biti zadovoljni”, poručio je.